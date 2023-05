Em Brasília, Prêmio Profissionais da Música retoma ao formato presencial e festeja a cultura popular em sua 7ª edição

O evento terá início com uma cerimônia de Moção de Louvor aos Profissionais da Música, na CLDF, com direito a apresentação de Maísa Arantes

Ao slogan “Temos um país para reconstruir”, soma-se a urgência de expor e reconhecer o esforço de tantos nestes difíceis últimos anos. Portanto: “Viva a Cultura Popular”. Como uma das marcas do Prêmio Profissionais da Música (PPM) é a emoção sempre presente nas cerimônias de premiação, a organização trabalha, como de costume, para ir além da exposição e reconhecimento, no caso desta edição, de 176 categorias. De 1º a 4 de junho, a programação, que retorna ao formato presencial após a pandemia, traz inovações como o festival “A Parada da Música”, com destaque para as apresentações da cantora, compositora e cirandeira Lia de Itamaracá, e do compositor, cantor, instrumentista e artista plástico Renato Matos, ambos homenageados pelo PPM 2022/2023. Além de Lia, representando a Modalidade Educação — criada a partir dessa edição–, e Renato, simbolizando Convergência, o evento homenageará, em Produção, o pesquisador e produtor musical Juarez Fonseca e, em Criação, um dos expoentes do Mangue Beat, Chico Science (in memoriam). Os ingressos limitados poderão ser retirados, gratuitamente, a partir de 12 de maio, no Sympla

O evento terá início com uma cerimônia de Moção de Louvor aos Profissionais da Música, realizada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, com direito a apresentação da cantora, compositora, rabequeira e pifeira Maísa Arantes. Na ocasião, será servido um coquetel em meio a uma instalação de fotos dos homenageados. Em continuidade, para dar conta apenas da premiação serão necessárias duas noites. Em 2 de junho, serão premiadas as categorias das modalidades Produção (187 finalistas) e Convergência (166 finalistas). Já em 3 de junho de 2023, será a vez das modalidades Educação (94 finalistas) e Criação (395 finalistas. A programação movimentará também o tradicional Clube do Choro e o Museu da República. No museu, um dos últimos monumentos projetado por Oscar Niemeyer para a capital do país, se dará a maior parte das atrações envolvendo os participantes, tudo aberto à população. “O nosso propósito é maximizar o protagonismo daqueles que nos enriquecem com talento, criatividade, inovação e informação a cada edição e convidar o público a viver essa experiência conosco”, afirma Gustavo Vasconcellos, idealizador do PPM.

Gustavo reforça que o PPM é feito para os profissionais da música de todo o país, com o propósito da valorização de toda a cadeia criativa e produtiva da música, desde os bastidores, passando pela obra em si, até sua distribuição. “E esses profissionais não estarão presentes apenas na plateia e no palco recebendo troféus, mas compartilhando seus conhecimentos e talentos na programação composta de palestras, paineis, workshows, gravação de podcast, workshows, feira literária, LAB PPM, além do Festival A Parada da Música. É um congraçamento, como costumo dizer, de todos, com todos e para todos”, explica.

Presenças

Presente há cinco edições do PPM, o músico Roberto Menescal, um apoiador de primeira hora do PPM, estará em Brasília para o evento, que já conta com várias confirmações. Participarão da programação produtores, jornalistas, compositores, músicos, empresários e mais uma gama de profissionais relacionados ao universo da música, entre eles Adriana Belic, Afonso Oliveira, Alec Haiat, Barral Lima, Benjamim Taubkin, Cibele Bahia, Edson Natale, Elisa Maia, Kamille Viola, Kathia Pinheiro, Manno Góes, Marcio Mazzeron, Marta Schmitt, Miguel Galvão, Paulo Almeida, Socorro Lira, Thomas Roth, Valéria Becker, Patrícia Palumbo, Paulo André Pires, Fred 04, Marcelo Fruet e Maurício Tagliari. Além deles, vindos de todas as regiões do país, confirmaram presença cerca de 200 finalistas.

Nesta edição, o PPM recebeu inscrições de 20 estados brasileiros e o Distrito Federal, mais uma vez, está bem representado. Entre eles Câmbio Negro, Atitude Feminina, Japão, DJ Raffa Santoro, Rock Beats, Sandra Duailibe, Clara Telles, Festival Favela Sounds, Fernanda Cabral, Salomão Di Pádua, Um Nome Comunicação, DJ Karla Testa, Kika Carvalho, entre outros.

Pertinência temática

A começar pelo painel inaugural “Vivam os Profissionais da Música: Temos um país para reconstruir”, o evento abordará assuntos abrangendo as modalidades e categorias que compõem a premiação. O enfoque será para a visão e percepção do segmento musical, a partir do dia a dia de seus profissionais, buscando unir pessoas, empresas e prestadores de serviço em torno de um legado que beneficie esta classe através de consumidores e comercializadores.

Entre os temas, para ilustrar e inspirar, destaque para “O Uso de Recursos de Inteligência Artificial na Produção Musical Executiva”, “Música em Pauta: uma ponte entre o som e a imprensa musical”, “Os Caminhos da Música Popular Brasileira”, “Entre Corpos Toadas e Batuques”, “Cancioneiro Latino-Americano e Brasileiro como espaço para o restauro da história”, “A importância da gestão e análise de metadados para o sucesso na carreira”, “Música no metaverso e web 3.0: novos campos de trabalho para os profissionais da música”, entre muitos outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E entre um workshow e uma palestra; um painel e um pocket show, o público poderá conferir uma pequena feira literária montada no anexo do Museu da República. Em autógrafos, a partir de 2 de junho, nove autores divulgarão obras significativas sobre a produção musical de nosso país: Edson Natale e Cris Olivieri (Guia da Produção Cultural 9ª edição; Paulo André (Memórias de um motorista de turnê); Rosa Barros (Brincadeiras de soprar); José Daniel Telles dos Santos (O violão pampeano de Lúcio Yanel); Gabriel Gonzaga (Para ouvir Sylvia Telles); Chris Fuscaldo (Viver é melhor que sonhar); Rafael Leme (Prática da Linguagem da Música Brasileira na Música Popular); Kamille Viola (África Brasil: Um dia Jorge Ben Voou Para Toda a Gente Ver) e Clarissa Figueiredo (Gauchismo Líquido).

O Prêmio Profissionais da Música é um evento inclusivo e contará com intérpretes de LIBRAS em todas as atividades, instalações acessíveis a pessoas com deficiências e outros recursos de acessibilidade. O PPM foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

SERVIÇO:

Prêmio Profissionais da Música- 7ª Edição

De 1º a 4 de junho

Confira atrações, horários e locais aqui na programação

Informações completas: www.ppm.art.br

Indicação: livre

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos a partir de 12/5 no Sympla