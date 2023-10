Ellen Oléria lança álbum nesta segunda (9), no Sesc de Taguatinga Sul

Evento faz parte da abertura do Festival OrgulhoTagua 2023, que tem apoio do Sesc-DF

Em show especial para o público LGBTQIAP+, a cantora brasiliense Ellen Oléria lança, nesta segunda-feira (9), às 19h30, no Sesc de Taguatinga Sul, seu novo álbum, “Re.trato”. O evento faz parte da abertura do Festival OrgulhoTagua 2023, que tem apoio do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF).

O show é gratuito, mediante retirada dos ingressos no Sympla e doação de um quilo de alimento não perecível. Os alimentos serão destinados à Mesa Brasil e a casas de acolhimento a LGBTs.

O Festival OrgulhoTagua é uma realização do Centro Brasiliense de Defesa dos Direitos Humanos (CentroDH), com a co-produção do Estruturação- Grupo LGBT+ de Brasília, apoio do Sesc-DF e fomento da Secretaria de Estado de Cultura do DF.

Serviço

Show de Ellen Oléria e banda no Festival OrgulhoTagua 2023

Segunda-feira, 09 de outubro

A partir das 19h30

No Sesc Taguatinga Sul (St. F Sul Área Especial 3)

Ingressos: gratuitos, mediante retirada dos ingressos no Sympla e doação de 1kg de alimento