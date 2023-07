Eleva e Fazendinha Azul promovem colônia de férias

As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Fazendinha Azul. O valor é de R$ 1.100

A escola Eleva Brasília e a Fazendinha Azul montaram uma colônia de férias totalmente ao ar livre, com brincadeiras e contato com a natureza, para crianças de 3 a 10 anos. A colônia acontece de 17 a 21 de julho, e alunos de outras escolas também podem se inscrever.

Os encontros serão em tempo integral (9h às 16h) com três refeições incluídas (café da manhã, almoço e lanche). As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site da Fazendinha Azul. O valor é de R$ 1.100.

Dentre as atividades, haverá contato com animais (lhama, coelho, porco da índia, pássaros, galinhas, bezerros, dentre outros); passeio a cavalo e pônei; pesca esportiva; parquinho ao ar livre; tirar e experimentar o leite da vaca; interagir com araras, papagaios e calopsitas.

Um ônibus sairá todos os dias da Eleva (614 Sul) às 8h30 com retorno às 16h. Uma equipe de monitores da escola acompanhará as crianças e o local conta com enfermeira e equipe de brigadista com experiência em crianças. As brincadeiras estarão sob o comando do Tio Kaju: corrida do saco; queimada; touro mecânico; futebol; cabo de guerra; futebol de sabão; caça ao tesouro; pintura de rosto; torta na cara; dança das cadeiras e outras.

Serviço:

July Camp Eleva | Fazendinha Azul

Data: 17 a 21 de julho de 2023

Horário: 9h às 16h

Inscrições: https://fazendinhaazul.com.br/colonia-de-ferias-eleva/

Valores: R$ 1.100 por criança com três refeições incluídas

Endereço: Park Way Qd. 13 Conj. 2 Chácara 34

Informações: [email protected] | Telefone: (61) 3521-5334