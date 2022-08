Elba Ramalho abre a 14ª edição do “O Maior São João do Cerrado”

Considerado o maior São João fora de época do Brasil, o evento reunirá grandes nomes da música nacional e do Distrito Federal, além de atrações como quadrilhas e comidas típicas

A cantora Elba Ramalho está de volta a Brasília para a abertura do “O Maior São João do Cerrado”, nesta sexta-feira (19). Os portões da arena montada ao lado do Estádio Abadião, em Ceilândia, serão abertos às 19h. Até domingo, o brasiliense poderá conferir grandes nomes da música nacional e artistas locais. Entre os destaques, Banda Magníficos, Zezo Potiguar, Paulo Pires, Nando Cordel e Lia Almeida.

Considerado o maior São João fora de época do Brasil, e o terceiro maior do país – atrás apenas de Campina Grande (PB) e de Caruaru (PE) -, o evento terá como tema “As Janelas do Brasil da Cultura Popular”. Uma referência a todos os movimentos que ficaram paralisados por dois anos e agora reabrem suas janelas para uma retomada e recomeço da arte, da música e da magia.

De acordo com a organização do evento, “trata-se de um retorno dos grandes eventos da cultura popular, onde não podemos falar apenas de uma manifestação, mas trazer um pouco de todas elas, que além de todas essas representações, está lotada de saudade e de esperança”, afirma Edilane Oliveira.

Valorizando os artistas locais, o palco do Maior São João do Cerrado também terá grandes nomes da cultura brasiliense, como Alisson e Ariel, Lia e Luka do piseiro e Antôny. Além das atrações musicais, o evento contará com as tradicionais ilhas de forró, parque de diversões, praça de alimentação, circo, quadrilhas juninas e a Vila Borborema – uma réplica da antiga Campina Grande, com o melhor do artesanato.

O palco do O Maior São João do Cerrado trará referências ao momento de retomada da vida e da cultura e terá, entre os elementos decorativos, manequins e bonecos em forma de marionetes. “Será uma alusão ao tempo que passamos assim, dentro de casa, resistindo com portas e janelas fechadas, sem saber como seria o dia de amanhã. Nosso palco será a grande janela que se reabre para a vida e para a arte”, completa a organizadora.

Ingresso solidário

Mais que promover a cultura popular e resgatar a tradição das festas juninas, O Maior São João do Cerrado tem entre os seus objetivos colaborar para a redução da desigualdade. Neste ano, a festa apoiará o trabalho do Instituto Embalando Sonhos, que desenvolve ações de inclusão social e cultural, por meio de atividades voltadas à melhoria da qualidade de vida de crianças e de adolescentes.

O Ingresso Solidário para acesso ao evento tem o valor simbólico de R$ 5 (2º lote), e pode ser adquirido na pagtickets.com.br. A cada ingresso, R$ 1 será destinado a instituição, que tem sede em Samambaia,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programação – O Maior São João do Cerrado

Sexta-feira 19/08/2022

21h – Abertura Oficial

21h15 – Pé de Cerrado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

22h30 – Balé Flor do Cerrado

22h50 – Duo de balé (Vida Linga)

25h55 – Queima de Fogos

23h – Elba Ramalho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

00h45 – Quadrilha Sabugo de Milho

01h15 – Juninho

02h30 – Alysson & Ariel

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sábado 20/08/2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

20h45 – Si Bobiá a Gente Pimba

21h20 – Lia Almeida

22h30 – Balé Flor do Cerrado

22h50 – Nando Cordel

00h30 – Grupo Transições

00h50 – Luka do Pizeiro

02h10 – Paulo Pires

Domingo 21/08/2022

20h30 – Deivid Rodrigues

21h45 – Anthony Carvalho

22h50 – Grupo Transições

23h10 – Banda Magníficos

00h55 – Balé Flor do Cerrado

01h15 – Zezo Potiguar

Serviço | O Maior São João do Cerrado

Data: 19, 20 e 21 de agosto de 2022

Hora: a partir das 19h

Local: Ao lado do Estádio Abadião – Ceilândia Sul

Ingresso solidário: R$ 5 (2º lote) – saojoaodocerrado2022.pagtickets.com.br

Informações para a imprensa

Michel Medeiros – 61. 99801-7486

Morillo Carvalho – 61. 98158-1223