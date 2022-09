Eixão Norte recebe Festival Ludicidades em versão pocket

Evento gratuito tem oficinas de circo, teatro e apresentação de musical infantil

O Eixão Norte recebe neste domingo (25 de setembro) o Festival Ludicidades em versão pocket. Produzida pelo Grupo Mapati, a atração gratuita é realizada no gramado da quadra 212 Norte. “Pensamos em fazer uma grande atividade que una brincadeiras e atividades artísticas pensadas para crianças com a participação de mães, pais e responsáveis”, explica a diretora Tereza Padilha.

O festival começa às 9h e tem em sua programação brincadeiras infantis, oficinas de circo e teatro para participação das crianças com os adultos que estiverem na companhia delas. A organização do evento disponibiliza monitores para acolher com segurança o público infantil no local.

O evento tem a encenação do espetáculo musical infantil “Bicho Papinha”, dirigido por Tereza Padilha. Com humor e fantasia, a peça dialoga sobre a importância da preservação ambiental. A história conta as aventuras de seis animais (jabuti, cobra, capivara, macaco, jacaré e passarinho) que moram num bosque, destacando-se o Bicho Papinha, filho do Bicho Papão, que ajuda os animais a protegerem seus habitats.

SERVIÇO

Festival Ludicidades – Versão Pocket

Domingo, 25 de setembro, das 9h ao meio-dia

No Eixão Norte (gramado da quadra 212 Norte)

Entrada gratuita

Classificação etária: livre