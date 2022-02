Educação e Cultura: projeto oferece oficinas gratuitas

A nova programação formativa do Projeto de capacitação apoiado pela Cufa DF oferece cursos em modo presencial.

Entre fevereiro e agosto de 2022, o Educação e Cultura oferece cursos voltados, principalmente, para pessoas interessadas em atuar no mercado criativo. A programação conta com 10 distintos cursos presenciais, como fotografia e montagem de espetáculo, por exemplo, totalizando 30 horas cada, todos com certificados emitidos pela Central Única das Favelas, no DF. As inscrições podem ser feitas pelo site e os encontros acontecem no Centro Universitário IESB, Campus Ceilândia.

Esta iniciativa é realizada pela Associação Cresce DF, tem fomento da Secretaria Especial do Ministério do Turismo e apoio da Central Única das Favelas DF (Cufa DF). Entre seus objetivos está o de atender à meta 11 do Plano Nacional de Educação, a fim de contribuir, em 95%, para o aumento no emprego formal do Setor Cultural. Assim, a proposta segue uma linha temática, segundo a qual seus aprendizes poderão atuar como profissionais capacitados em projetos da parceira Cufa, a exemplo do Top Cufa.

Além disso, ao final do projeto, eles terão a oportunidade de montar um espetáculo teatral, atuando em toda a cadeia produtiva, como iluminação, produção e interpretação para compor a peça.

“Uma parte significativa de nosso público são jovens das comunidades periféricas do Distrito Federal com interesse em unir teoria e prática em sua aprendizagem. Pensando nisso, unimos a sala de aula com as atividades, proporcionando uma grande integração curricular”, explica o coordenador pedagógico da ação, Rafael Soul.

O presidente da Cufa DF, Bruno Kesseler, compartilha sua perspectiva a respeito da parceria com o projeto: “este ano, pretendemos apoiar projetos como o Educação e Cultura, a fim de contribuir para o incremento das possibilidades de trabalho da classe atuante no mercado criativo e de toda a rede envolvida com a produção artística. Acreditamos no potencial dessa categoria, por isso, apostamos na criação de redes de apoio, como a que criamos com a Cresce DF, para fortalecer a atuação dessas e desses profissionais”.

Angélica Diano, professora do curso de empreendedorismo, também relata sua visão sobre o Empreenda: “trata-se de um projeto, uma iniciativa muito importante para nossas comunidades, nossas periferias. É uma enorme satisfação atuar junto a essa maravilhosa equipe”.

Cronograma dos Cursos

As formações são ministradas por um seleto grupo de profissionais locais e atendem a distintas áreas de trabalho, em três diferentes momentos. Na etapa de fevereiro/março, os cursos são de fotografia, roadie/cenotécnica, empreendedorismo e cenografia; na de maio/junho, produção/gestão de projetos, audiovisual e teatro; e na de julho/agosto, dança, canto e prática de montagem de espetáculo.

A primeira etapa do Educação e Cultura abre quatro cursos a seu alunado, todas no

IESB Ceilândia. São eles:

Fotografia com Tatiana Reis: conceitos básicos de fotografia, equipamento fotográfico, luz e movimento, olhar brincante e dinâmica para eventos culturais.

Datas: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 de fevereiro e 7, 9, 14 de março.

Horário: 14h às 17h.