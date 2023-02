Ecofeira volta ao Mercado Sul de Taguatinga após pausa pela pandemia

A 75ª edição do evento comemora os otio anos de ocupação cultural e social do espaço

Taguatinga segue em festa neste mês de fevereiro. O Mercado Sul volta à tona com ampla programação, encabeçada pela Ecofeira, pelo Invenção Brasileira e também pelo Carnaval. No próximo sábado (11), a Ecofeira volta a povoar e animar a região. Depois de três anos de pausa por conta da pandemia, o evento retorna com diversos produtos sustentáveis e rica programação cultural.

A Ecofeira, além de retomar seus trabalhos, também celebra os oito anos de ocupação cultural e social, através da Ocupação Cultural Mercado Sul Vive. Em 7 de fevereiro de 2015, lojas que estavam fechadas há muitos anos foram abertas para dar lugar a moradia, espaço de convívio, ensaios, treinos e troca de conhecimentos.

.

A programação da Ecofeira neste sábado será a seguinte:

Feijoada da Sônia Comedoria (12h);

Roda de Prosa 08 anos de Ocupação (13h);

Roda de Capoeira com Mestre Aroeira (14h);

Oficina de Ervas e Ciclos, com Senhora Verde (15h);

Vivência Ballroom Mercado Sul e Casa de Onijá, com Princess Ciel (16h);

Aventuras de Goyá na Agrofloresta, com Diele Mendes (17h);

Samba de Roda com Aroeira (18h);

Banda Caliandras Reggae (19h);

Show Ramona Juca (20h);

Bloco Dona Imperatriz (21h);

Show Rick Paz (22h);

Kirá (23h).

Restante da programação

No domingo (12), o Invenção Brasileira recebe a atriz goiana Lúcia Corrêa com o espetáculo “O despertar de Maricota”, às 17h, seguida do batidão feminista comandado por Lady Cali, moradora do Mercado Sul, às 18h.

Já no domingo de Carnaval, dia 19, também no Invenção Brasileira, teremos a juventude de Ramona Jucá, juntando Coco com Rap, com as participações de Mavi Aquino e o Dj QJ, às 17h, seguido da tradicional batucada do Samba de Roda do Cid Aroeira, às 18h.

E para encerrar o mês, no dia 26 de fevereiro, a Matinê do Invenção tem Raone’s, que toca e canta seus rocks e blues inspirados nos sabores e dissabores de um professor pensador, às 17h, seguido das canções autorais na voz de Ju Cardoso, acompanhada da guitarra de Edgard, ás 18h,

O Projeto Manutenção de Espaço Invenção Brasileira conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Serviço

Programação de Fevereiro – Mercado Sul e Invenção Brasileira

Onde: Invenção Brasileira, Mercado Sul de Taguatinga (QSB 12/13)

Quando: Fevereiro de 2022

Entrada franca

Classificação livre

(61) 99657-4042