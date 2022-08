É dia do Maior São João do Cerrado! Confira esse e mais eventos na Agenda Brasília

Além dessa festa que exalta o forró, tem muito pagode, rock, rap, sertanejo… festa não falta!

‘O Maior São João do Cerrado’ tá de volta! A edição de 2022 de uma das maiores festas anuais do Distrito Federal começa nesta sexta-feira (19) com show da Elba Ramalho, entre outros artistas. Além dessa festa que exalta o forró, tem muito pagode, rock, rap, sertanejo… Confere no vídeo e depois lê tudinho na íntegra:

O Maior São João do Cerrado

O festival “O Maior São João do Cerrado” está de volta! Os shows acontecem de sexta (19) a domingo (21), na arena montada ao lado do Estádio Abadião. Elba Ramalho abre o evento; domingo tem Magníficos, Zezo e muito mais. Veja a programação:

Sexta-feira 19/08/2022

21h – Abertura Oficial

21h15 – Pé de Cerrado

22h30 – Balé Flor do Cerrado

22h50 – Duo de balé (Vida Linga)

25h55 – Queima de Fogos

23h – Elba Ramalho

00h45 – Quadrilha Sabugo de Milho

01h15 – Juninho

02h30 – Alysson & Ariel

Sábado 20/08/2022

20h45 – Si Bobiá a Gente Pimba

21h20 – Lia Almeida

22h30 – Balé Flor do Cerrado

22h50 – Nando Cordel

00h30 – Grupo Transições

00h50 – Luka do Pizeiro

02h10 – Paulo Pires

Domingo 21/08/2022

20h30 – Deivid Rodrigues

21h45 – Anthony Carvalho

22h50 – Grupo Transições

23h10 – Banda Magníficos

00h55 – Balé Flor do Cerrado

01h15 – Zezo Potiguar

Data: 19, 20 e 21 de agosto de 2022

Hora: a partir das 19h

Local: Ao lado do Estádio Abadião – Ceilândia Sul

Ingresso solidário: R$ 5 (2º lote) - saojoaodocerrado2022.pagtickets.com.br

Vitinho e Thiago Soares no Modesto

O Modesto, casa dos pagodeiros de Brasília, recebe dois shows completos nesta sexta-feira (19). Vitinho e Thiago Soares desembarcam na ‘casinha’ para fazer um pagode no Mané Garrincha! O evento faz parte da ‘Última Chamada’, temporada de despedida do bar. Os ingressos são vendidos a R$ 40 na Bilheteria Digital.

Sexta-feira, 19 de agosto

A partir das 22h

Modesto Bar, Estádio Nacional Mané Garrincha

Censura: 18 anos

Charlie Brown Jr.

Em comemoração a 30 anos de história e aos 25 anos do primeiro albúm, o Transpiração Contínua e Prolongada, a banda Charlie Brown Jr. retorna a Brasília, nesta sexta feira (19), com o show de abertura do seu mais novo projeto “CBJR | MARCÃO BRITTO & THIAGO CASTANHO – Charlie Brown JR 30 Anos”, uma turnê que passará pelas principais capitais do Brasil. O evento ocorre na prainha da ASBAC, no Setor de Clubes Sul, a partir das 18h.

Sexta-feira, 19 de agosto

Horário: 19h

Local: Asbac Brasília

Ingressos: a partir de R$ 60 na plataforma BaladAPP

Mais informações: @brasiliatourcbjr

Brasília Auto Indoor

Desembarca hoje em Brasília um grande evento automobilístico, o Brasília Auto Indoor. A exposição de carros acontece no Pavilhão do Parque da Cidade vai até o dia 28. Além de exibir grandes veículos, o evento propicia show das bandas Guns N’ Roses Cover Brazil, Banda Sol Lelis, Banda Lya, Cerrado Kentuchy, Banda Andanza, Mariana Camelo, Arandu Arakua, Lúpulo e Cereais não Maltados e Big Wall. Os ingressos custam a partir de R$ 30.

Endereço: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, Brasília – DF

Data: de 19 a 28 de agosto de 2022

Informações: [email protected] | (61) 98212-3644

Matuê, Orochi, Ret e Poze no Na Praia

O fim de semana no Na Praia vai ser de rap! No sábado (20), tem Matuê, Orochi, Filipe Ret e Poze do Rodo. Além de rap, vai ter MPB e sertanejo. Na sexta-feira (19), tem Marisa Monte; no domingo (21), é dia de Murilo Huff, Clayton e Romário e Ícaro e Gilmar.

Programação:

Sexta-feira (19): Marisa Monte

Sábado (20): Matuê, Filipe Ret, Poze do Rodo, Orochi

Domingo (21): Murilo Huff, Clayton & Romário, Ícaro & Gilmar

Local: Setor de Clubes Sul, trecho 2, abaixo do Clube da Agepol

Instagram: @tevejonapraia

Ingressos pelo app R2 com.vc e pelo site r2.com.vc

BEBA!

A maior feira de cervejas do Brasil acontece no próximo final de semana, nos dias 20 e 21 de agosto, das 11h às 22h, em um novo formato. Agora, a família toda vai poder curtir o BEBA! Fun & Games, que acontece no estacionamento externo do Boulevard Shopping, com atrações fliperama, infláveis, waterball, além de claro, muita cerveja artesanal, comida boa e música ao vivo.

Data: sábado e domingo, 20 e 21 de agosto

Horário: 11h às 22h

Local: Estacionamento externo do Shopping Boulevard

Entrada gratuita

Siga: @bebadoquadrado

Todo Mundo Ama o Crys

Sábado (20) é dia de overdose de pagode no ‘Todo Mundo Ama o Crys’. Além do Crys, atração principal, tem participação dos grupos Doze Por Oito e Mesô e dos artistas Béli e Dan Negreiro. Os DJs Kacá e Muse também se apresentam. A festa rola no Arena 61, a partir das 16h. Os ingressos custam R$ 30.

Sábado (20), a partir das 19h

Arena 61, em Águas Claras

Ingressos a R$ 30 no Sympla

Amado Batista e Rick e Renner

O cantor Amado Batista e a dupla Rick e Renner desembarcam em Brasília neste fim de semana. Os artistas são atrações confirmadas na Worlld Brasília.

Amado Batista se apresenta na sexta-feira (19); no sábado (20), é a vez de Rick e Renner subirem no palco. Nos dois dias, a festa começa a partir das 21h. Os ingressos estão a partir de R$ 60 e 40, respectivamente.

Worlld Brasília, SIA trecho 2

Sexta (19) e sábado (20), a partir das 21h

Vendas pelo Sympla

Classificação: 18 anos

São João de Brasília com Barões da Pisadinha

O São João de Brasília, evento com show da dupla Os Barões da Pisadinha que aconteceria em julho, já tem data marcada. A festa foi realocada para o próximo fim de semana, na Praça das Fontes do Parque da Cidade. Além das atrações musicais, o São João de Brasília oferece quadrilha, barracas de comidas típicas e área especial para crianças, com ingressos a partir de R$ 40 no site Furando a Fila.

Veja a programação completa

Datas: 18 a 21 de agosto. Abertura dos portões às 17h (oo domingo, às 15h)

Local: Praça das Fontes – Parque da Cidade

Ingressos: a partir de R$ 40 no site Furando a Fila

Classificação livre

Cia de Comédia Setebelos

A sexta-feira será de boas risadas no Pontão do Lago Sul. Às 19h, a Cia. de Comédia Setebelos se apresenta no anfiteatro do complexo em um stand up show com Daniel Villas Bôas e Saulo Pinheiro. A dica é chegar cedo para assegurar o seu lugar. Não é permitido levar alimentos ou bebidas para o anfiteatro.

Sexta-feira, 19 de agosto

Hora: 19h

Local: Anfiteatro do Pontão

Duração: entre 45 min e 60 min

Faixa indicativa: 14 anos

Entrada gratuita