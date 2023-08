Donzílio Luiz, mestre das artes do sertão, comemora 90 anos na Casa do Cantador

Entre os repentistas e poetas que homenagearão o pioneiro estão Chico de Assis, Valdenor de Almeida, Lília Diniz e muitos outros

Nascido em 5 de agosto de 1933 no Sítio Gameleira, da então São José Egito, hoje município de Itapetim, em Pernambuco, Donzílio veio para Brasília, no ano de sua inauguração (1960) para trabalhar na construção da nova capital e nela reside até hoje. Para celebrar sua trajetória artística de décadas dedicadas a manter viva a cultura do Brasil Nordeste no Brasil Central, cantadores, poetas, violeiros e cordelistas promovem neste sábado (5), na Casa do Cantador, em Ceilândia, uma noite de festa e muitas apresentações. A entrada é franca, e os shows começam a partir das 18h.

Entre os repentistas e poetas que homenagearão o pioneiro estão Chico de Assis, João Santana, Valdenor de Almeida, Messias de Oliveira, Lília Diniz e muitos outros.

Repentista e poeta desde os 20 anos, quando já escrevia versos em folhas soltas, Donzílio Luiz passou a se dedicar integralmente às artes somente depois de aposentado. Atualmente, além de escrever, participa como jurado de competições de repentistas e ministra palestras e oficinas de cordel.

Membro da Academia Taguatinguense de Letras e da Academia de Trovadores do DF, foi um dos fundadores da Academia Ceilandense de Letras e Artes Populares, a qual também presidiu. Quando Presidente da Associação dos Cantadores Repentistas e Escritores Populares (Acrespo), pavimentou os caminhos para que a cantoria de repente se tornasse patrimônio imaterial da cultura brasileira pelo Iphan, registro requerido pela associação e formalizado em 2013.

Em seu verbete no Dicionário Biobibliográfico de Escritores Brasileiros Contemporâneos, figura o reconhecimento como Mestre Griô, pelo Ministério da Cultura, e como Mestre de Cultura Popular, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Serviço:

Donzílio Luiz – 90 Anos

Local: Casa do Cantador – QNN Quadra 32 Área Especial G, Ceilândia-DF

Dia e horário: 5 de agosto (sábado), a partir das 18h

Entrada franca e livre para todos os públicos

Informações: (61) 98115-9328