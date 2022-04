Doçura e diversão na páscoa do Park Shopping

Centro de compras e experiências celebra a data com coelho serelepe e ovos premiados

Acelere o passo! Uma divertida Caça aos Ovos de Páscoa faz a semana que marca a data ficar ainda mais doce. Na brincadeira proposta pelo ParkShopping, o desafio é encontrar, nas áreas comuns do centro de compras e experiências, adesivos coloridos em forma de ovinhos. Eles guardam um QRCode surpresa que pode trazer um ovinho de chocolate para a garotada que participar dessa animada busca. E sabe quem estará lá para brincar e ajudar? Um coelhinho serelepe que curte um chamego e adora tirar selfies com as crianças! A aventura será de quinta-feira a domingo, entre 14 e 17 de abril, sempre das 14h às 20h.

Depois de achar o adesivo, é hora de descobrir se o QRCode que ele estampa é o premiado. Se sim, você acaba de ganhar um Ovo de Chocolate ao Leite de 40g da Cacau Show. Se não, corra e continue a caçada até encontrar o código que vale o prêmio! Querem uma dica? Os adesivos de ovinhos estarão distribuídos pelos corredores do 1º e 2º Pisos do shopping. A Caça aos Ovos de Páscoa do ParkShopping é uma brincadeira gratuita. Para participar, é só baixar o App Multi, disponível gratuitamente para IOS e Android. O QRCode válido é direcionado para o aplicativo e, no ambiente do Multi, o ganhador visualizará um cupom digital com um número de série, que deve ser apresentado na Toca do Coelho, instalada na Praça Central do ParkShopping.

A Toca, aliás, é uma experiência à parte para a garotada. Cercada por um lindo jardim habitado por coelhinhos fofos e peludos, ela proporciona um cenário lúdico e instagramável no qual todos poderão registrar o colorido das flores e dos ovinhos conquistados nas redes sociais. “Preparamos um game divertido para as crianças de até 12 anos. Teremos um corre-corre açucarado, um belo cenário imersivo e dias de muita animação”, detalha Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping.

A doçura é limitada a uma unidade por CPF. A retirada do ovo premiado também está vinculada, obrigatoriamente, ao CPF do adulto acompanhado da criança. A quantidade diária de brindes é limitada. Então, programe-se!

CAÇA AOS OVOS DE PÁSCOA PARKSHOPPING

Encontre o adesivo em forma de ovinho, com o QRCode Surpresa, e ganhe um Ovo de Páscoa de 40g da Cacau Show

Onde: corredores dos 1º e 2º Pisos do ParkShopping

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando: de quinta-feira a domingo, entre 14 e 17 de abril

Horários: sempre das 14h às 20h

A Caça aos Ovos de Páscoa do ParkShopping é uma brincadeira gratuita.

É necessário baixar o App Multi, disponível gratuitamente para Android e IOS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se o QRCode encontrado com o ovinho for válido, ele é direcionado para o aplicativo e, no ambiente do Multi, o ganhador visualizará o cupom digital com um número de série que deve ser apresentado na Toca do Coelho.

Limite de 1 brinde por CPF. Quantidade diária de brindes limitada.