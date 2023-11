DJ UMiranda e Thabata Lorena são atrações do CCBB Brasília

Centro Cultural celebra o Dia Mundial do Hip Hop com programação especial

O Dia Mundial do Hip Hop é celebrado em 12 de novembro. Para homenagear os 50 anos dessa cultura, o CCBB Brasília preparou uma programação especial e gratuita para sábado e domingo, 11 e 12 de novembro, das 14h às 21h. O evento contará com aulão de dança urbana, apresentação de DJs e show musical, além de food trucks que também oferecerão opções da culinária preta.

No sábado, quem for ao CCBB Brasília poderá aprender os passos básicos do breaking com os instrutores Fabi e Beiço, que darão um aulão, das 16h às 17h30. Já no domingo, um aulão de freestyle com Willocking, das 16h às 17h30.

As picapes de som ficarão a cargo do DJ Sapo, com um setlist surpresa para agitar nos dois dias às 15h e às 17h30. O DJ UMiranda se apresenta às 18h30 no sábado. Já no domingo, Thabata Lorena convida Lidia Dallet e Lis Martins para o show que acontecerá a partir das 18h30.

Veja a programação completa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CCBB Brasília (@ccbbbrasilia) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de curtir a música e a dança, os visitantes poderão saborear as delícias dos food trucks, incluindo opções da culinária preta, que estarão no local das 14h às 21h.

Serviço

Programação alusiva ao Dia Mundial do Hip Hop

Data: 11 e 12 de novembro de 2023

Horário: das 14h às 21h

Local: CCBB Brasília

Entrada gratuita

Veja a programação completa