‘Divas do Samba’ homenageia Beth Carvalho

Terceira edição do festival reúne renomadas intérpretes do país para tributo a uma de nossas maiores sambistas

O samba pede passagem na capital federal para homenagear Beth Carvalho, uma das nossas maiores representantes! A terceira edição do projeto Divas do Samba, um projeto da Beco da Coruja Produções, reúne esse ano grandes intérpretes e sambistas de diversas gerações, de diversos cantos do Brasil, para esse tributo a uma das maiores damas do samba. Beth Carvalho será interpretada por Nilze Carvalho, Kiki Oliveira, Mirian Marques, Ana Costa, Dhi Ribeiro e Paula Lima. O evento ocorre nos dias 21 e 22 de outubro, no Clube do Choro.

Com músicas e histórias da vida de Beth Carvalho, o projeto quer ressaltar a importância da sambista e compositora para a cultura brasileira. As cantoras mostrarão ao público a importância da mulher no samba e a força da cultura brasileira através de músicas. “O samba, no seu início, foi dominado pelos homens numa época onde a mulher não tinha nenhum espaço e tampouco ocupava as rodas de samba do país”, lembra Ellen Oliveira, idealizadora do projeto. “E o festival mostra a evolução desse processo e os espaços conquistados arduamente por mulheres como Beth Carvalho”, conclui.

Beth Carvalho nasceu em 1964. Seu pai foi cassado pelo golpe militar por ter pensamentos de esquerda. E para segurar a barra pesada que sua família enfrentou durante a ditadura, passou a dar aulas de violão para 40 alunos. Graças à formação política recebida de seus pais, Beth Carvalho é uma artista engajada nos movimentos sociais, políticos e culturais brasileiros e de outros povos. Um exemplo foi a conquista, ao lado do cantor Lobão e de outros companheiros da classe artística, de um fato que até então era inédito no mundo: a numeração dos discos. Frequentadora assídua do samba, foi madrinha de artistas como o grupo Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Sombrinha, Arlindo Cruz, Luis Carlos da Vila, Jorge Aragão e muitos outros.

Além dos shows, o Festival Divas do Samba investe promove inclusão por meio de ações de acessibilidade. Uma área em frente ao palco será destinada a pessoas com deficiência, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Também haverá interpretação e libras e audiodescrição.

O Divas do Samba é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Serviço

Divas do Samba

Dias: 21 e 22 de outubro

Horário: a partir de 20H

Local: Clube do Choro de Brasília

Ingresso solidário mediante doação de 1kg de alimento não-perecível