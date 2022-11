Distrito Drag lança Calendrag 2023 no Museu Nacional

Lançamento é no dia 14 de novembro e publicação traz ensaio fotográfico com Alexia Twister, Salete Campari e Thália Bombinha

O coletivo cultural Distrito Drag lança no dia 14 de novembro a nova edição do Calendrag. A publicação é inspirada no poema “Os estatutos do Homem (Ato Institucional Permanente)” de Thiago de Mello e tem, em suas páginas, ensaio fotográfico com artistas que fizeram história na cultura drag queen brasileira, como Alexia Twister, Salete Campari e Thália Bombinha. O lançamento é realizado no Museu Nacional da República, às 20 horas. As artistas Angel Bower, Avellaskis, Mozilla Firefox e Pérola Negra fazem performances musicais e a apresentação do evento é feita pelas drag queens Pikineia e Nágila Goldstar.

Para a transposição em imagens do poema do poeta amazonense Thiago de Mello, o coletivo convidou as drag queens de Brasília Bopety, Carmela, Dávilla Mcgaffney, Gabrielly Ganash, Hellen Quinn, Kalea Bastet, Patty Peronti e Victor Baliane. Elas estampam as páginas do calendário, à venda (R$ 50) a partir 14 de novembro pelo site expressaopopular.com.br. Os recursos arrecadados com as vendas serão destinados ao financiamento das ações sociais e artísticas do coletivo, e da sede que abriga atividades de capacitação com acesso gratuito para a comunidade LGBTQIA+.

Escrito em 1964, o poema que inspira o Calendrag 2023 tem como princípios a defesa da liberdade, amor e esperança, que representam “uma resposta histórica carregada de uma beleza poética contra os tempos sombrios”, explica Ruth Venceremos, uma das diretoras do Distrito Drag. “Quando a gente buscou essa referência, pensamos no momento atual de nossa sociedade, que é de travessia, em que estamos passando de um contexto muito difícil para uma situação de esperança e civilização”, finaliza a artista.

O calendário cumpre a função de preservar a história e a memória da comunidade LGBTQIA+. “O Calendrag dá visibilidade para a arte performática transformista, e gera acesso ao conhecimento dessa arte, que acaba se tornando o principal símbolo para se pensar a cultura LGBTQIA+”, define Ruth Venceremos. Outro aspecto concreto da publicação é a arrecadação de recursos, por meio das vendas, que arrecada recursos para fortalecer iniciativas voltadas para o público LGBTQIA+.

Trabalho coletivo

A edição 2023 foi realizada por meio do trabalho de um grupo de fotógrafos, designers, figurinistas e estilistas que trafegam por diferentes linguagens na cena cultural brasiliense. O time de fotógrafos responsável pelo ensaio que integra o Calendrag 2023 é formado por Alex Santana, André Gagliardo, Christus Nóbrega, Ester, George Lucas, Marcos Sandes, Pedro Lacerda, Thais Mallon e Thiago Sabino, que também é diretor artístico do calendário. A direção geral ficou à cargo de Nágila Goldstar e Ruth Venceremos e a direção de estilo é assinada por Diego Rocha.

Histórico

Das seis edições produzidas, já participaram do Calendrag 95 artistas transformistas e 25 profissionais da fotografia, além de profissionais das demais áreas envolvidas na concepção e produção do produto. Desde sua primeira edição, o Distrito Drag convida para o calendário artistas de destaque nacional e no DF. No rol de artistas que já participaram do projeto estão Silvetty Montilla, Marcia Pantera, Jup do Bairro, Ikaro Kadoshi e Rita von Hunty.

Serviço

Lançamento do Calendrag 2023

Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul, Lote 2)

14 de novembro, às 20h

Entrada gratuita

Calendários à venda (R$ 50) pelo site expressaopopular.com.br