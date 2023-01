Dicas de programas para aproveitar as férias com a criançada

É a oportunidade de os pais e responsáveis aproveitarem as férias dos pequenos

Durante todo o mês de janeiro, alguns shoppings e centros comercais da capital federal irão contar com programações voltadas para as crianças. É a oportunidade de os pais e responsáveis aproveitarem as férias dos pequenos. Confira algumas dicas:

No Boulevard Shopping (Asa Norte), oferece, de 13 a 29 de janeiro, o circuito gratuito Agentes da Natureza, com o intuito de ensinar, recrear e educar os pequenos com muitos dos mistérios que envolvem a natureza e os seres vivos que nela habitam. Serão diversas atividades em cinco estações, das 13h às 20h, entre elas: feirinha sensorial, gincana de separação de lixo cenográfico, noções de compostagem, personalização de copinhos biodegradáveis e plantação de mudas em um circuito lúdico e divertido.

Freepik

O DF Plaza Shopping (Águas Claras) oferece programação especial durante o mês de janeiro para crianças de todas as idades. A galerinha mais famosa do universo dos gibis ocupa a Praça Central (piso térreo) do DF Plaza Shopping com o Castelo Terrir Turma da Mônica, a partir de 11 de janeiro.A atração é assinada pelo cartunista Mauricio de Sousa e possui estrutura de lazer composta por um kids play em forma de castelo e o VampJump, que é um inflável com obstáculo giratório, uma atração mega colorida e divertida que vai ser difícil o público mirim resistir. Podem brincar crianças a partir de 2 anos até 13 anos. Os pequenos menores de 4 anos e 11 meses pagam, mas devem entrar no brinquedo acompanhados por um responsável (não pagante). A atividade funciona de segunda a sábado das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O ingresso para a brincadeira custa a partir de R$ 40, por 30 minutos.

Aos sábados (14 e 21 de janeiro), quem quiser pode aprender manobras de patins inline com a escola Nação Patina. A modalidade de patins inline é ideal para iniciantes na patinação, são indicados para quem quer patinar em superfícies lisas de asfalto ou concreto e sem obstáculos, como ciclovias, parques e ruas. É mais simples se equilibrar sobre eles, são perfeitos para patinar livremente. A atividade é gratuita e para pessoas de 03 a 75 anos. Para participar, não é necessária inscrição prévia, basta levar equipamento próprio: patins e proteção, como capacete, joelheira, munhequeira e cotoveleira. As aulas serão no G1 estacionamento ao lado da Cobasi, de 11h às 12h.

Patinação. Foto: Divulgação/DF Plaza

No Taguatinga Shopping, até o dia 26 de fevereiro, a criançada poderá aproveitar as férias com uma divertida viagem pelo Universo com o parque Galaxy Adventure Kids, localizado na Praça Central (Piso 1). A atração conta com lounge de jogos lunares, disco voador, foguete, piscina galáctica, entre outros. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos no local.

Foto: Divulgação/Taguatinga Shopping