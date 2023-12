Dia Nacional do Samba e Baile da Santinha são destaques da Agenda Brasília; confira os eventos

O primeiro fim de semana de dezembro reserva o Dia Nacional do Samba! Amanhã (2) é dia de celebrar esse gênero musical tão popular e tão brasileiro. É claro que, para comemorar, vários bares e casas de festas de Brasília organizaram eventos especiais.

Mas o fim de semana não vai ser só de samba, não. É mais do que necessário destacar o tão esperado Baile da Santinha, festa promovida pelo cantor Léo Santana no sábado (2). Para quem é mais dos clássicos, tem show de Zé Ramalho no Centro de Convenções Ulysses, no mesmo dia.

Esses e outros eventos estão na Agenda Brasília. Confira:

Toninho Geraes no Canteiro do Samba

Neste sábado (2), a partir das 20h, a Praça dos Orixás será palco do Canteiro do Samba. O tradicional evento acontece à beira do Lago Paranoá, celebrando o Dia Nacional do Samba.

Serão mais de 7 horas de evento com nomes e grupos referências no cenário cultural e musical candango, como 7naRoda, Kris Maciel, entre outros. O sambista Toninho Geraes é a atração nacional confirmada.

Nesta edição, haverá ainda o Baú do Samba: a organização vai oferecer transporte gratuito da Rodoviária do Plano Piloto para a Praça dos Orixás e vice-versa. Os ingressos, que são gratuitos, mas limitados, podem ser retirados na plataforma Sympla.

Canteiro do Samba na Praça dos Orixás no Dia Nacional do Samba

Sábado, 02 de dezembro

Das 20h às 03h30

Na Praça dos Orixás – Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2, Brasília-DF

Ingresso gratuito no Sympla

O Baú do Samba sairá 19h30, 20h30 e 21h30 da Rodoviária, e voltará 02h30, 03h30 e 4h30

Programação completa e mais informações: @canteirodosamba

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Samba da Tia Zélia

O Espaço Cultural Renato Russo celebra o Dia Nacional do Samba com o projeto Samba da Tia Zélia, já conhecido da Vila Planalto, neste domingo (3). A festa começa a partir das 15h, de graça.

Consolidado entre os amantes do estilo, o Samba da Tia Zélia virou o evento queridinho do público desde seu nascimento, no ano passado. Artistas como Gigi Capozzoli, Pedro Molusco, Danilo Avellar, André Silveira, entre outros, integram a roda de samba.

Samba da Tia Zélia – Edição especial de Dia Nacional do Samba

Domingo, 3 de dezembro

Das 15h às 19h

No Espaço Cultural Renato Russo

Entrada gratuita

+infos: @espacoculturalrenatorusso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Baile da Santinha

Enfim, chegou a hora de Brasília receber novamente o Baile da Santinha! O comandante da festa, Léo Santana, pediu os reforços do pagodeiro Ferrugem e do sertanejo Murilo Huff para esta edição, que está marcada para este sábado (2), no Estádio Nacional Mané Garrincha. Ainda tem ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.

Baile da Santinha – Brasília

Sábado, 2 de dezembro

A partir das 17h

No Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos a partir de R$ 160 na Bilheteria Digital

Mais informações: @bailedasantinha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zé Ramalho

O cantor Zé Ramalho volta a Brasília neste sábado (2), para show no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Acompanhado da Banda Z, composta por Rogério Fernandes (baixista), Zé Gomes (percussionista), Vladimir Oliveira (tecladitas), Edu Constant (baterista) e Toti Cavalcanti (sopros), o cantor de mais de quatro décadas de carreira vai agraciar a capital federal com sucessos como “Chão de Giz”, “Admirável Gado Novo”, “Beira-Mar”, entre outros. O show começa a partir das 21h, e os ingressos custam a partir de R$ 120 no site ViaGogo.

Zé Ramalho

Sábado, 2 de dezembro

A partir das 21h

No Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Classificação indicativa: +16

Ingressos a partir de R$ 120 no site ViaGogo

Mais informações: @ulysses__oficial

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Flor Furacão na abertura do PPM

Nesta sexta-feira (1º), às 20h, no Teatro Sesc Garagem (713/913 Sul), a Flor Furacão vai lançar o single “Coisas Leves”. O lançamento marca a abertura da 2ª fase do Prêmio Profissionais da Música, o PPM.

A faixa nasceu graças ao LAB PPM, projeto do PPM que premia um artista com a oportunidade de lançar uma faixa produzida, gravada, mixada, masterizada, editada e distribuída em um projeto de aceleração artística.

A entrada para curtir o show da Flor Furacão e a abertura da 2ª fase do PPM é gratuita, basta retirar o ingresso no Sympla.

Flor Furacão – “Coisas Leves”

Na abertura da 2ª fase do PPM

Sexta-feira, 1º de dezembro

A partir das 20h

No Teatro Sesc Garagem – W4 Sul Quadra 713/913, Brasília – DF

Entrada franca (retirada no Sympla)

+infos: www.ppm.art.br

Fica Comigo

O bloco de Carnaval Fica Comigo, do Rio de Janeiro, vai gravar um DVD no Espaço Bothanic, neste sábado (2). E as informações são poucas, mesmo: para saber mais, tem que ir curtir! Os ingressos custam a partir de R$ 90 + taxas no site Ingresse.

Fica Comigo – Amor de Primavera (gravação de DVD)

Sábado, 2 de dezembro

A partir das 19h

No Espaço Bothanic – SCES, conujnto 17

Ingressos a partir de R$ 90 no Ingresse

Classificação indicativa: +18

+infos: @espacobothanic

Diego & Arnaldo

A Worlld Brasília recebe, nesta sexta (1º), a dupla Diego & Arnaldo, que promete agitar o ‘sextou’ dos brasilienses com seus sucessos “Relógio Parado”, “Sofri em Dobro” e outros, além dos clássicos que eles gravaram no “Na Tora”. A dupla local Heverton & Heverson também se apresenta. Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla.

Diego & Arnaldo

Sexta-feira, 1º de dezembro

A partir das 21h

Na Worlld Brasília – SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

Classificação indicativa: +18

+infos: (61) 3297-7987 / (61) 98383-3939

Criptobaile

De hoje (1º) a domingo (3), a Praça do Cidadão recebe a segunda edição da Criptobaile. Totalmente gratuito, o evento terá debates, palestras, oficinas e apresentações culturais, levando discussões para a periferia sobre inteligência artificial, contracolonialidade, proteção de dados e colonialismo digital, entre outros assuntos. As DJs J4K3 e Savana, o DJ Selectta KBC e os artistas Digital Dubs, Red Lion, Negra Eve e Emcee Lê são algumas das atrações musicais.

Serviço

Criptobaile – 2ª edição

De 01 a 03 de dezembro

Na Praça do Cidadão – Ceilândia Norte (EQNM 18/20)

Entrada gratuita

Programação completa e mais informações em @criptobaile

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CRIPTOBAILE (@criptobaile)

Leo Middea

O cantor e compositor carioca radicado em Lisboa (Portugal) Leo Middea traz a Brasília o álbum “Gente”. Middea tem show marcado na Infinu neste sábado (2), a partir das 17h. O artista vai apresentar o disco, o quinto da carreira, gravado em estúdios espalhados pela Holanda, França e Brasil. Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla.

Leo Middea em Brasília

Sábado, 2 de dezembro

A partir das 17h

Na Comunidade Criativa Infinu – CRS 506, bloco A, loja 67 – Asa Sul, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Classificação indicativa: +16

+infos: @leomiddea

Almério & Martins

Os artistas de MPB Almério e Martins traz a Brasília seu show acústico e autoral, que marca o lançamento do álbum homônimo da dupla. Serão quatro shows, de sexta (1º) a domingo (3), na Caixa Cultural Brasília, com ingressos a partir de R$ 15 na bilheteria do local.

Almério & Martins

De sexta (1º) a domingo (3)

Horários: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 16h e 19h

Na Caixa Cultural Brasília – SBS, qd. 4

Ingressos a partir de R$ 15 na bilheteria do local

Classificação indicativa livre

+infos: (61) 3206-9448| https://www.caixacultural.gov.br