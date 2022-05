Dia dos Namorados no DF Plaza Shopping recebe programação especial

O amor está no ar no centro de compras e ganha uma semana especial com atrações musicais, aulão fit e show de humor

O clima de romance chega ao DF Plaza Shopping, que preparou uma programação especial para os casais aproveitarem a semana do Dia dos Namorados. O centro de compras reserva aos seus clientes ação promocional, lounge para registro de fotos e vídeos, aulão especial, apresentação de humor e show especial para curtir a data.

Nesta temporada promocional, o centro de compras está com expectativa positiva. “Esperamos que nesse ano tenhamos um crescimento de 12% de fluxo e 20% no crescimento das vendas. Além disso, pensamos em ações para presentear, divertir e celebrar o amor”, conta a Patrícia Cunha, superintendente do DF Plaza.

iAmor no DF Plaza Shopping

De 1º a 19 de junho, a cada R$ 200 em compras, os clientes recebem um cupom para participar do sorteio de um par de iPhones 13 Pro Max 256 GB (com carregador). O sorteio será realizado no dia 22 de junho, pela Loteria Federal. O cadastro de notas fiscais deve ser realizado pelo aplicativo Wynk.

Registros de amor

Para os clientes que quiserem fazer registros especiais, o DF Plaza disponibilizará um lounge montado na praça de alimentação com letras formando “LOVE” iluminado para tirar fotos livremente. Nas proximidades, haverá o equipamento “vibes360” que faz vídeos giratórios para as redes sociais. No espaço haverá um monitor para orientar a realização dos vídeos que os clientes farão do próprio celular. Os dois pontos são independentes de interação e possuem acesso livre, sem agendamento prévio.

Aulão especial

No dia 08 de junho, de 18h às 21h, na Praça Central será realizado o Aulão Bluefit Especial Namorados. O público poderá curtir aulas abertas de Pilates, HIIT, Funcional e Fitdance com instrutores da academia Bluefit.

Risadas, música e amor

No dia 10 de junho, a partir de 19h30, será realizado o espetáculo Pocket Show em Homenagem aos Namorados, com a Cia G7 Comédia que apresenta aos pombinhos uma divertida coletânea de esquetes que ilustram o cotidiano dos casais. A cia também promoverá o Momento Romântico, oportunidade para o público realizar declarações de amor. As melhores terão prêmios como diária de hotel, voo de paraquedismo Indoor, ingressos entre outros. A abertura do espetáculo será realizada com o Happy Hour Acústico de André 14 Voltas, artista multifacetado que é cantor, instrumentista, ator e humorista performático. No palco, interpretará canções que falam de amor de artistas como Marisa Monte, Roberto Carlos, Tim Maia, Paulinho Moska, entre outros.

E no dia 12 de junho, às 19h30, o clima de amor fica a cargo do Show Romântico com Mayara Dourado e Duo, que promete embalar a noite com repertório recheado de sucessos românticos da MPB, música latina e Pop nacional e internacional. Nascida em Brasília, Mayara foi finalista no Prêmio Profissionais da Música (PPM) em 2020.

Programação

Aulão Bluefit – Especial Namorados

Data: 08 de junho

Horário: das 18h às 21h

Local: Praça Central

Show de humor Cia G7 Comédia

Data: 10 de junho

Horário: A partir das 19h30

Local: Praça Central

Abertura: Happy hour acústico – André 14 Voltas

Show Romântico com Mayara Dourado e Duo

Data: 12 de junho

Horário: Das 19h30 às 21h30

Serviço

iAmor no DF Plaza Shopping

Período: De 01 a 19 de junho

Mecânica: A cada R$ 200 em compras vale um cupom

Prêmio: 1 par de iPhones 13 PRO MAX 256GB + carregador

Sorteio: 22 de junho, pela Loteria Federal

Cadastro de notas fiscais pelo aplicativo Wynk.