De 15 de maio a 11 de junho, o centro de compras da Asa Norte dá continuidade à campanha Flores do Cerrado, com brinde especial em compras para os enamorados

Inspirado nas flores do cerrado, típicas do período seco na capital federal, o Liberty Mall lançou em maio a campanha Flores do Cerrado. Criada para comemorar o Dia das Mães, a proposta segue ativa no shopping, agora em comemoração ao Dia dos Namorados, com brindes para elas e também para eles: uma nécessaire com pintura em aquarela. Para adquirir, basta apresentar notas fiscais de compras acima de R$ 400, realizadas nas lojas participantes entre os dias 15 de maio e 11 de junho (ou até durarem os estoques). Compras feitas de segunda a sexta, após às 19h e, aos sábados, valem o dobro. É possível adquirir até quatro brindes por CPF.

Elaborada pela Aurora Decor, especialmente para a campanha do Liberty Mall, a nécessaire da coleção Flores do Cerrado traz os desenhos em aquarela da artista de apenas 16 anos Anita Celidônio, que buscou enaltecer nas peças a sutileza de cada flor, entre elas, flor de ipê, flor de pequi, canela de ema, caliandra.

O Liberty Mall faz parte do cotidiano de Brasília há 28 anos, localizado no coração da capital, no Setor Hoteleiro Norte. Com excelente estrutura, corredores amplos e um ambiente tranquilo e aconchegante, oferece um grande leque de marcas, entre lojas e serviços, além de cinema, co-working gratuito, serviço de engraxate, fraldário, garagem e espaço cultural com vasta programação.

Divulgação

Serviço: Dia dos Namorados Liberty Mall

Data: de 15 de maio a 11 de junho

Endereço: SCN Qd. 2 Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF