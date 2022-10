Dia das Crianças no Espaço Cultural Renato Russo

Um dia inteiro dedicado à cultura voltada para a meninada.

Dia 12 de outubro, das 10h às 19h. Programação gratuita

No feriado do dia 12 de outubro, Dia das Crianças, o Espaço Cultural Renato Russo dedica à meninada um dia repleto de atividades culturais gratuitas para todas as idades, das 10h às 19h.

O programa especial proposto pelo Instituto Janelas da Arte por meio do Programa Pedagógico-Formativo e participação na composição da programação do Espaço Cultural Renato Russo e Secretaria de Cultura do Distrito Federal, traz oficinas, contação de histórias e espetáculos divertidos para toda a família curtir o dia com os pequenos.

O II Festival Casa de Fita e o Festival Horizonte de Histórias são parceiros do evento na composição da programação com espetáculos, lançamento de livro e oficina de capoeira. Ambos são realizados com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF).

“Preparamos uma programação que envolve diversas áreas como música, teatro, literatura e pintura. As crianças poderão assistir e também experimentar o fazer artístico. Uma forma de estimular o gosto pelas artes desde a mais tenra idade. Além de ofercer um dia com muita criatividade e alegria para elas”, explica Cássia Lemes, presidente do Instituto janelas da Arte.

Programação



10h – Cláudio Lopes e As Amoras – Contação de histórias e oficina de desenho para Primeira Infância – 3 a 7 anos

Local: Gibiteca

A trupe apresentará um momento divertido com canções e brincadeiras tradicionais da infância, seguido por contação de história e também com uma oficina para crianças, mães, pais e quem mais vier se encantar com os recursos lúdicos que serão confeccionados.

10h – BumbaMariaMeuBoi – II Festival Casa de Fita

Local: Sala Multiuso

O Bumba Maria Meu Boi é um projeto guiado por Tamá Freie, com a proposta de fortalecer a identidade cultural e comunitária de mulheres da cidade de Sobradinho, leva para o público a teatralidade, dança e música presente na manifestação tradicional do Bumba-Meu- Boi.

11h – OBandoMatilhaCapoeira – II Festival Casa de Fita

Local: Sala Multiuso

O Bando Matilha Capoeira é um coletivo pluricultural artístico de caráter formativo que, há mais de 10 anos, concebe e executa ações educacionais em escolas públicas do Gama-DF. Entre seus enfoques, estão o acesso, a popularização e a promoção das culturas afro-brasileiras nas escolas. O Bando Matilha exalta a alegria e a simplicidade na forma de brincar capoeira, de jogar, de sentir, de ser criança — aquela que cria e refaz o impossível todos os dias.

11h – Vou Ver Novela na Casa da Vovó (primeira sessão)

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas

Vou Ver Novela na Casa da Vó é um espetáculo de teatro infanto-juvenil que toca na questão do maravilhoso universo de imaginação e memórias das crianças e seus avós. A dramaturgia autoral inédita acompanha a noite em que um neto visita a sua avó para ver novela. Sob esse pretexto, os dois compartilham histórias e brincadeiras que, pouco a pouco, transformarão o apartamento da avó em um mundo inteiro de fantasia e criação.

12h às 14h – Ateliê livre para desenho e Pintura

Espaço para soltar a imaginação e a criatividade. Para crianças de todas as idades.

Local: Galpão das artes

14h – Oficina de Percussão para Crianças

Local: Sala Multiuso

O professor Renato Vieira promove oficina de prática em conjunto musical com instrumentos de percussão convencional e não-convencional. Atividade lúdica e de transmissão oral. Valorizando os cantos e ritmos da cultural popular maracatu, samba reggae, ijexá, samba e Baião. Indicada para crianças a partir de 8 anos.

15h – Mamulengo Fuzuê – Benedito,Abençoado eBendizido – II Festival Casa de Fita

Local: Teatro de Bolso

Enfrentando os desmandos do Capitão João Redondo, que tudo quer comprar e dominar com seu dinheiro e poder, Rosinha, Benedito e o Boizinho Fuzarca lançam mão de muita esperteza para fugir de perigos representados pela fantástica Cobra Anaconda. Os personagens dessa brincadeira convidam o público a um singelo e alegre passeio pelo imaginário popular brasileiro. Palhaço da Vitória, Janeiro, Cabo Zé Setenta, Vô Benza… Cada um entra em cena ao sabor do improviso e da interação com o público, guiados por canções populares executadas por músicos brincantes ou bonecos tocadores.

16h às 18h- Festival Horizonte de Histórias

Nascido durante o período da pandemia, o Festival Horizonte de Histórias movimentou, em fevereiro de 2021, 2.4 mil visualizações em torno de 24 vídeos gravados no Teatro Verônica Moreno do Complexo Cultural Samambaia (CCS). Surgia, assim, a primeira edição desse encontro de contadores e contadoras do Distrito Federal, para trocar narrativas, saberes e tradições. Um ano e meio depois, o Festival realiza a segunda edição, em modo presencial, de com programação de sessões de contos, oficinas, rodas de conversa e ação itinerante para estudantes do ensino fundamental. Todas as atividades são gratuitas e tem classificação indicativa livre.

16h – “Ser Diferente é Normal” (Grupo Paepalanthus) – Sala Marco Antônio Guimarães

17h – Lançamento do livro “Gente Diferente e Interessante”, de Rosa Costa, com bate-papo com a autora – Teatro de Bolso

18h – Roda de Conversa: “Contação de histórias inclusivas, com narrativas e personagens que representam Pessoas com Deficiência, minorias LGBTQIAPN+ e povos tradicionais”. Mediadora: Sissy Faveri. Debatedoras: Mei Mei Bastos e Rose Costa – Teatro de Bolso

17h – Oficina de Vídeos e Gifs – para crianças de 09 a 14 anos

Local: Teatro de Bolso

Uma oficina prática com as crianças, onde elas aprenderão noções básicas de filmagem para registrar tudo a mostrar o mundo do ponto de vista delas. Aproveitaremos todas as atividades que estarão acontecendo no evento para colocar em prática e realmente aprender fazendo. E tudo isso usando apenas o celular.

18h – Vou Ver Novela na Casa da Vovó (segunda sessão)

Local: Teatro Galpão Hugo Rodas

18h – AbreAlas: Concerto a Doidivana – II Festival Casa de Fita

Local: Sala Multiuso Concerto à Doidivana homenageia a concertista e maestra Chiquinha Gonzaga de maneira inédita, por meio do circo-teatro e com a linguagem da palhaçaria musical, em apresentações gratuitas. Esse espetáculo foi criado para ser apresentado na rua e faz parte da pesquisa de doutorado de Caísa Tibúrcio sobre palhaçaria musical. A atriz, palhaça e musicista, além de ter uma pesquisa na musicalidade do teatro, é multi-instrumentista: toca acordeom, flauta, pandeiro e canta. Nas suas montagens, ela explora a utilização desses instrumentos de diversas maneiras e, para esse novo projeto, trouxe um original e inovador instrumento cênico-musical, que é a bicicleta.

19h – OAuto Estrelado

Local: Sala Multiuso

Um caçador de nome Mané do Zumbido dispara contra o Lobo Guará, animal protegido de Seu Estrelo, e interrompe um festejo que estava na rua em homenagem ao bicho sagrado. Ressuscitar o Lobo e continuar com a festa passa a ser a missão do Capitão Sebastião e dos brincantes que, com muito batuque e poesia improvisada, vêm encantando a cidade de Brasília desde 2016. O Auto do Guaiá é um espetáculo da tradição do samba pisado que nasceu no Centro Tradicional de Invenção Cultural, vem se reinventando e, assim como o Lobo, está mais vivo do que nunca. Levando para a rua figuras do Mito do Calango Voador, escrito por Tico Magalhães, o brinquedo traz elementos da cultura popular candanga e faz uma homenagem aos seres encantados do Cerrado brasileiro.

Serviço

Dia das Crianças no Espaço Cultural Renato Russo

Dia 12 de outubro, das 10h às 19h

Espetáculos, oficinas, contação de histórias e muito mais

Atividades gratuitas sem inscrição prévia mediante lotação

Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, bloco A)

Funcionamento: terça a domingo, das 10h às 20h

www.espaçoculturalrenatorusso.com.br