Dhi Ribeiro solta a voz em jantar beneficente

Sambista vai dividir o palco com Renato Rosas, autor de canção interpretada por divas da música brasileira como Elza Soares e Alcione

Dhi Ribeiro sobe ao palco em 6 de junho (terça-feira) por uma causa muito especial. A sambista radicada no Distrito Federal é uma das estrelas do Jantar de Gala Solidário do G10 Favelas, um bloco de líderes e empreendedores de impacto social de diversos estados brasileiros. O objetivo do evento é angariar fundos para a construção de uma cozinha coletiva para empreendimentos de gastronomia no Sol Nascente. A estrutura vai beneficiar mulheres em situação de vulnerabilidade social a alcançar sua renda e o sustento familiar.

Após o grande sucesso com o filme Maria, a cantora Dhi Ribeiro divide o palco com Renato Rosas. O cantor e compositor paraense é autor de ‘Última Lágrima’, canção interpretada simultaneamente por grandes cantoras do Brasil, como a saudosa Elza Soares; além de Alcione, Dona Onete e Gaby Amarantos.

Esta é a primeira edição do jantar no Distrito Federal. A organização está a cargo da Federação Habitacional do Sol Nascente (Fehsolna), 1ª Associação do Sol Nascente. “A construção da cozinha coletiva possibilita às mulheres que já fizeram o curso de gastronomia com a Federação ou com outra instituição a colocarem o aprendizado em prática, gerando renda”, comemora a presidente da Fehsolna, Edilamar Souza, ao lembrar o fato de a maioria das estudantes serem mães solo e chefes de Família.

Entre as personalidades esperadas no evento está a vice-governadora Celina Leão, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin, as ministras da Cultura, Margareth Menezes, e da Igualdade Racial, Anielle Franco; e os ministros das Cidades, Jader Filho, e do Trabalho, Luiz Marinho.

Para Gilson Rodrigues, presidente nacional do G10 Favelas, o jantar é uma oportunidade para empresários e personalidades importantes se aproximarem das pautas sociais das comunidades. “O jantar possibilita que empresários, personalidades públicas e até agentes políticos compreendam melhor a realidade das comunidades e vejam que as favelas são territórios que também podem fazer girar uma economia local fornecendo melhoria de vida para seus moradores, além de desenvolvimento cultural. Porque a favela também merece lazer e renda”, afirmou.

Atualmente, o G-10 Favelas é formado pelas comunidades da Rocinha (RJ), Rio das Pedras(RJ), Heliópolis (SP), Paraisópolis (SP), Cidade de Deus (AM), Baixadas da Condor (PA), Baixadas da Estrada Nova Jurunas (PA), Casa Amarela (PE), Coroadinho (MA) e por Sol Nascente/Pôr do Sol, no DF.

Serviço

Jantar de Gala Solidário

6 de junho

A partir das 19h30

Centro de Convenções do Clube Ascade

Valores e mais informações: (61) 98370-1212