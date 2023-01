Dhi Ribeiro antecipa o Carnaval em evento com grandes nomes do cenário LGBTQIAP+ do Distrito Federal

O show é dirigido por Gisele Gama e tem participação especial do cantor Piettro, além de importantes artistas drag

O clima carnavalesco começa a tomar conta do Distrito Federal no dia 25 de janeiro, com a festa Purpurina Pura, uma celebração promovida por artistas LGBTQIAP+ onde todos são bem vindos. O evento acontece a partir das 19h30, no Calaf, contando com show da diva da MPB, Dhi Ribeiro, e direção da escritora e produtora Gisele Gama.

Os ingressos são retirados gratuitamente pelo Sympla e, na entrada, é pedido 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão direcionados a instituições de apoio social.

Finalista do reality show Canta Comigo, o artista pop Piettro será o convidado especial da noite e já prepara uma performance arrebatadora para o evento. O Purpurina Pura ainda vai ter a participação das drag queens Raykka Rica, como apresentadora da festa, e Medu Zaa, DJ referência do Distrito Federal.

Um desfile de fantasias promovido pelo coletivo de artistas Distrito Drag também abrilhanta a programação do evento. Por fim, a aclamação do público vai escolher a melhor fantasia e a pessoa mais animada da noite.

Tendo a promoção da alegria e da inclusão como objetivos centrais, o projeto é realizado pelo Instituto Brasileiro de Alto Desempenho (IBAD), com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SECEC).

SERVIÇO

O quê: Evento “Purpurina Pura”

Artistas: Dhi Ribeiro, Gisele Gama, Piettro, Raykka Rica, Medu Zaa e Distrito Drag Quando: 25 de janeiro, às 19h30

Onde: Calaf

Entrada: 1 kg de alimento não perecível