Desfile de moda e exposição encerram o Projeto Valfenda

Programação, no dia 11 de junho, integra o 32º aniversário do Museu Vivo da Memória Candanga

Após seis semanas participando de oficinas de moda, como corte, costura, modelagem e customização, as participantes da edição 2022 do Projeto Valfenda vão revelar o que aprenderam. No sábado, dia 11 de junho, a partir das 16h, elas farão um desfile com a minicoleção criada durante as aulas. A programação integra as comemorações do32º aniversário do Museu Vivo da Memória Candanga, local que recebeu a iniciativa neste ano.

As programação também inclui uma exposição, que abre no mesmo dia, a partir das 15h30. As participantes posaram para um ensaio fotográfico que serviu para eternizar o aprendizado e elevar a confiança das mulheres. “Muitas falaram que foi uma experiência maravilhosa. Foi uma explosão de autoestima!”, explica Isabelle Esmeraldo, criadora do Projeto Valfenda. “Elas se sentiram confortáveis com as roupas e maquiagens”, garante Isabelle, gestora em saúde pública, graduada em Design de Moda, cursa MBA em Direção Criativa em Moda e é uma das responsáveis pela ONG JOCUM 360 – Jovens Com uma Missão.

Trinta imagens poderão ser apreciadas na exposição, que será montada no museu, localizado às margens da BR-040, próximo ao Núcleo Bandeirante e à Candangolândia. As fotografias ficam em cartaz no local até o dia 30 de junho.

O desfile tem como tema “Um novo olhar”, título que sintetiza o que foi o projeto. Quem confirma é uma das participantes, a servidora pública Raphaela Cortez. “Achei uma experiência de autoconhecimento e descobertas. Acredito que o projeto atuou positivamente com impacto social e empoderamento das mulheres”, declara.

O Projeto Valfenda conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF e Governo do DF. Além da exposição e desfile do Projeto Valfenda, o Museu Vivo da Memória Candanga receberá o evento Candanguice, com piquenique e motohomes.

Serviço

Projeto Valfenda – 3ª edição

Sábado, dia 11 de junho.

Abertura da exposição a partir das 15h30. Visitação até 30 de junho.

Desfile a partir das 16h.

No Museu Vivo da Memória Candanga (Núcleo Bandeirante)

Informações pelo WhatsApp: (61) 9820-0358

Instagram: @projetovalfenda