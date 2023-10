Desfile de estilista indígena marca o pré-lançamento do 16º Salão do Artesanato

No Museu da República, Maurício Duarte apresentará coleção que foi aplaudida na São Paulo Fashion Week e Climate Week, de Nova York

Marcado para novembro, no Pátio Brasil, o 16º Salão do Artesanato terá pré-lançamento neste 11 de outubro, no Museu Nacional da República. Para destacar a proposta do Salão de valorizar uma das maiores riquezas de nossa cultura, o evento convidou o estilista Maurício Duarte para apresentar a coleção “Tramas”. O artista, que mais que beleza confere às suas criações representatividade e consciência étnica e ambiental, homenageando a ancestralidade de povos amazônicos, foi aplaudido na São Paulo Fashion Week, na Climate Week em Nova York e agora encantará Brasília. Celebrado pelo universo da moda e da cultura e presente na última edição da Forbes Under 30 como um dos jovens de destaque de sua área de atuação, Maurício exibirá 18 looks da coleção. Em uma feliz coincidência identitária, o cenário não poderia ser mais emblemático, já que o local do desfile, a Galeria Principal do Museu Nacional, recebe também a exposição “Mundo de Transformação”, da artista plástica indígena Daiara Tukano.Daiara Tukano.

“Estou muito feliz em estar presente em um espaço contextualizado com o que a gente faz dentro da moda brasileira. Ter o meu trabalho apresentado no Salão do Artesanato, ver a moda associada à manualidade, valorizando principalmente os saberes ancestrais, as fibras naturais, é muito significativo. É um evento em que faz sentido contar essa história e sinaliza que caminhamos nessa egrégora de pensamentos sustentáveis e ecologicamente corretos. Voltar às minhas raízes, que estão no artesanato, é entender que a missão está sendo alcançada, ainda mais mostrando uma coleção que foi feita por muitas mãos. Poder apresentar essas habilidades associadas ao meu processo criativo demonstra o quanto o artesanato está conectado com a moda”, afirma o estilista

À frente da produção está a Rome Eventos, que realiza o 16º Salão do Artesanato com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) e SEBRAE. Confirmado para acontecer entre 15 e 19 de novembro, no coração de Brasília, o evento reunirá artesãos de todas as regiões do país, reafirmando sua relevância nacional. “Iremos além da oferta de produtos que carregam a marca da tradição e valor artístico do feito à mão, oferecendo uma rica programação a expositores e visitantes. Entre as atrações, mais que a diversidade apresentada nos stands, haverá apresentações culturais, palestras, rodadas de negócios e oficinas – tudo elaborado para contemplar a acessibilidade, sustentabilidade e inclusão social”, adianta Leda Simone, diretora-executiva da Rome Eventos.

Sobre a coleção “Tramas”

A coleção ‘Tramas’ homenageia a construção das cestarias indígenas e contou com a participação de 16 comunidades indígenas em sua produção. As formas geométricas presentes nos cestos e balaios são as principais inspirações para as peças de formatos cilíndricos e circulares, que remetem aos tipitis, balaios e luminárias da infância do designer.

As fibras de arumã e tucum, usadas na fabricação de objetos de comunidades tradicionais, são as principais matérias-primas da coleção e transmitem a ideia de que o artesanato pode estar presente na moda da mesma forma que pode ser interpretado como decoração.

A coleção utiliza uma abordagem de alfaiataria moderna, com tecido 100% algodão da Vicunha Têxtil, e malharia fluida, com tecido que mescla algodão e juta cedidos pela Textilfio. Durante o processo artesanal, a fibra de arumã é utilizada para a confecção das peças mais estruturadas, como as faixas que acompanham os chemises, os acessórios de cabeça e a saia com corset, destaque da apresentação. Já a fibra de tucum, que é mais maleável e semelhante a uma renda, aparece tanto na forma natural, como em fios encerados com breu branco.

Para desenvolver a coleção, Maurício viajou a São Gabriel da Cachoeira, que abriga a maior quantidade de povos indígenas no Amazonas para conhecer melhor a origem da matéria-prima e identificar qual povo desenvolveu o artesanato. O trabalho rendeu uma estreita colaboração com os artesãos, refletindo a cultura e o fazer manual, e buscando trazer para as passarelas a visão de Maurício, que acompanhou de perto todos os processos, da colheita à confecção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Pré-lançamento do 16º Salão do Artesanato – Desfile “Tramas”, de Maurício Duarte

No Museu Nacional da República

11 de outubro

A partir das 18h30

Restrito a convidados