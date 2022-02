Desafio Fidget Toy Park Shopping

Atração inédita na capital traz experiência imersiva para crianças em circuito inspirado no brinquedo sensação do momento e oficina de máscara de carnaval

Um universo interativo, estimulante e lúdico, que convida as crianças a curtirem momentos desafiadores e também de relaxamento! É o Desafio Fidget Toy ParkShopping, um evento inédito em Brasília. Repleto de cor e diversão, o visitante pode explorar um circuito de atividades que o instiga a testar habilidades e agilidade. E tem mais… como é mês de carnaval, a atração terá oficinas para confecção de máscaras de papel cartão e elástico, com estampa Pop-it e uma infinidade de apliques, como paetês, miçangas e pompons para personalizar o adereço carnavalesco!

O Desafio Fidget Toy ParkShopping é uma atração gratuita, que desembarca no 2º Piso do centro de compras e experiências, em frente à C&A. De 18 de fevereiro a 6 de março, a garotada de 4 a 12 anos pode brincar de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. O agendamento é realizado exclusivamente pelo super App Multi, disponível para IOS e Android. O circuito conta com quatro atividades, cada uma com lotação de até quatro crianças. O desafio tem duração de 30 minutos. Enquanto aguardam a vez, as crianças terão à disposição diversos fidget toys para se divertir.

PROGRAME-SE

DESAFIO FIDGET TOY PARKSHOPPING

Onde: 2º Piso do ParkShopping, em frente à C&A

Quando: de 18 de fevereiro a 6 de março

Horários:

Segunda a sexta-feira, das 14h às 20h (com a última turma às 19h30)

Sábados, das 10h às 22h (com a última turma às 21h30)

Domingos e feriado, das 12h às 20h (com a última turma às 19h30)

Agendamento para as sessões exclusivamente pelo aplicativo Multi.

É preciso chegar com 10 minutos de antecedência ao local para o check-in.

Duração: 30 minutos

Indicação: crianças de 4 a 12 anos.

Brinquedo com controle de acesso.