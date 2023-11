Delacruz se apresenta em Brasília neste sábado (18)

Show acontece no Complexo Fora do Eixo. Ingressos já estão à venda

O Complexo Fora do Eixo (Saan) recebe, no sábado, o rapper carioca Delacruz. Os ingressos antecipados já estão à venda no site Digital Ingressos e custam a partir de R$ 90.

O show é a oportunidade de os fãs ouvirem de perto hits como Cigana, Vício de Amor, Anestesia, Sobre Nós (Poesia Acústica #2), entre outros. Para embalar a noite, o complexo recebe ainda o pagode do Benzadeus e os DJs Caio Hot, Pepê e Thiago May.

Serviço

Delacruz em Brasília

Sábado, 18 de novembro

A partir das 22h

No Complexo Fora do Eixo – Saan, qd. 1

Ingressos a R$ 90 no site Digital Ingressos

Classificação: +18

Mais informações: @complexoforadoeixo