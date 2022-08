Deck Cultural anima o mês de agosto na Capital

Iniciativa do Venâncio Shopping acontece aos sábados e traz programação gratuita para toda a família

Neste mês de agosto, o Deck Cultural, uma Aventura a Céu Aberto dá continuidade a programação cultural gratuita no Venâncio Shopping para animar as tardes de sábado da criançada, com apresentações da Fábula Cia Teatral, sempre às 14h.

O espetáculo que abre o mês é O Coelho e a Onça, em que conta a história de uma onça pintada que cai em uma armadilha e fica presa. Vários bichos passam por ela, mas nenhum tem coragem de ajudá-la, com medo de ser devorado. Um coelho percebe o sofrimento da colega e resolve ajudar. Assim que a onça se vê livre da armadilha, dá o bote no pobre coelhinho. Ele não acha adequada a atitude da colega e os dois resolvem caminhar pela floresta para descobrir o que é justo fazer.

No dia 13, é a vez do Querido Papai Urso, e mostra a chegada do dia dos pais e as ursinhas Belinha e Mel estão ansiosas para fazerem uma linda surpresa para o papai urso. O espetáculo leva às crianças conceitos de companheirismo, amizade e amor ao mostrar o empenho de duas irmãs ursas para criar um momento especial para a papai.

Em 20 de agosto, a Fábula Cia Teatral entra em cena com o clássico O Lobo Mau e os Três Porquinhos. A narrativa conta a história de três porquinhos que resolvem construir suas casinhas na floresta, cada um à sua maneira. Em meio às construções, os irmãos são surpreendidos por um lobo faminto e muito desastrado, que tenta devorá-los. Inspirado no clássico de Joseph Jacobs, trabalha de forma lúdica e divertida temas como preguiça, união e amizade.

E para encerrar o mês, no dia 27 os pequenos irão se divertir com a peça A Tartaruga e a Lebre, que traz a divertida história de uma tartaruga muito determinada e corajosa e sem medo de obstáculos. Certo dia, ela é desafiada para uma corrida por uma lebre muito metida. A disputa acabará virando uma aula para as crianças sobre respeito às diferenças, alegria, amizade e companheirismo.

Foto: Divulgação

Programação

06 de agosto – O Coelho e a Onça, Fábula Cia Teatral

13 de agosto – Querido Papai Urso , Fábula Cia Teatral

20 de agosto – O Lobo Mau e os Três Porquinhos, Fábula Cia Teatral

27 de agosto – A Tartaruga e a Lebre, Fábula Cia Teatral

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO:

Deck Cultural, uma Aventura a Céu Aberto

Data: Todos os sábados de agosto

Horário: sempre às 14h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Deck Cultural, Piso Térreo

Entrada: Gratuita