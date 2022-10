David Brazil comanda Esquenta para a Copa em Brasília neste sábado

O evento acontece na Boate UniClub, neste sábado (22), com shows da cantora Thalita Rangel e do cantor Xéu

Os brasilienses já iniciaram a contagem regressiva para a Copa do Mundo 2022. E para empolgar ainda mais o público, a capital federal receberá uma festa neste sábado (22) sob comando do promoter e influenciador digital David Brazil na casa de shows UniClub, localizada na Asa Norte, a partir das 22h.

A festa temática “Esquenta da Copa” terá ingressos a partir de R$ 30. A trilha sonora fica por conta dos cantores Thalita Rangel e do cantor Xéu, que prometem entregar o melhor do sertanejo e do axé baiano, respectivamente. Além destas atrações, os DJs Matheus Valérios e Luk comandam as pickups.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla; haverá bilheteria na entrada do evento.

Serviço

Esquenta da Copa

Data: sábado, 22 de outubro

Hora: 22h

Local: boate UniClub – Setor Comercial Norte, em frente ao Liberty Mall

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Classificação: 18 anos