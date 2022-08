Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho apresentam o show “Stand Up Raiz” pela primeira vez em Brasília

Os três seguem entre os maiores comediantes da cena brasileira, sempre com shows lotados por onde passam

Pioneiros do Stand Up no Brasil, os humoristas Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho desembarcam na capital no dia 2 de setembro para apresentar seu show “Stand Up Raiz”, às 20:30h, no Centro de Convenções Ulysses. Os ingressos estão à venda no site ingressodigital.com.

A história dos humoristas se mistura com a história do Stand Up Comedy. Os três seguem entre os maiores comediantes da cena brasileira, sempre com shows lotados por onde passam.

Em 2020, os três uniram forças e criaram o show “Stand Up Raiz”, com a proposta de resgatar o estilo das tradicionais noites de comédia que têm apenas um objetivo: fazer o público dar muita risada.

Desde então, o espetáculo está em cartaz em São Paulo (SP), com apresentações semanais, e na maioria das vezes, com sessões esgotadas. O trio resolveu rodar pelo país com o show, e Brasília não poderia ficar de fora dessa.

Danilo Gentili, Diogo Portugal e Oscar Filho se revezam no palco apresentando seus textos, e se juntam para uma resenha divertida ao final do espetáculo.

Agora é a vez dos brasilienses se divertirem em uma noite de Stand Up Comedy de verdade, com humoristas e piadas “raiz”.

SERVIÇO

STAND UP RAIZ

Data: 2 de setembro (sexta-feira)

Horário: 20h30

Abertura das portas: 20h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Classificação indicativa: 14 anos

INGRESSOS

PLATEIA

MEIA-ENTRADA – R$ 70

INGRESSO SOLIDÁRIO – R$ 90

*Sujeito a taxa de serviço

