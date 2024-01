Daniel Jobim e Kell Smith se apresentam em Brasília com tributo a Elis e Tom

Show acontecerá em 20 de abril, no Centro de Convenções Ulysses

Os saudosos fãs de Elis Regina e Tom Jobim podem se preparar para viver fortes emoções. O histórico álbum “Elis & Tom”, gravado em 1974, completa 50 anos este ano e com uma celebração especial que reunirá nos palcos os artistas Daniel Jobim e Kell Smith em uma grande homenagem. Em uma oportunidade única, a turnê tem estreia marcada para 9 de março, mês de aniversário de Elis, na cidade natal da artista, em Porto Alegre, e em seguida partirá para nove cidades no Brasil. Em Brasília, o show será em 20 de abril, no Centro de Convenções Ulysses. Os ingressos já estão disponíveis no site da bilheteria digital.

Quando Elis Regina e Tom Jobim decidiram se reunir em Los Angeles para gravar o álbum “Elis & Tom”, nem mesmo eles, que já eram dois dos maiores artistas do Brasil, imaginavam o marco histórico deste trabalho. Considerado um divisor de águas na história da música brasileira, a união dos dois artistas de influências musicais diferentes consolidou as potências da MPB e da Bossa Nova juntos.

A escolha de Daniel Jobim e Kell Smith para esta turnê-homenagem não foi à toa. Carregando no sobrenome a história de um dos maiores compositores, cantores, pianistas e violonistas da bossa nova e da MPB, Daniel Jobim é neto de Tom. Seguindo os passos do avô na carreira artística, Daniel é cantor, pianista e compositor, além de se dedicar a perpetuar a obra histórica criada por Tom. “Logo depois que nasci, o álbum “Elis & Tom” foi lançado e durante toda a minha vida presenciei de perto o quanto este trabalho transformou a música brasileira, conquistando novos fãs a cada geração, se tornando eterno. Essa também é a minha história, faz parte da minha vida e é um privilégio poder continuar cantando e tocando os corações das pessoas com as músicas do meu avô”, explica Daniel.

Com a boa música correndo nas veias, o artista se soma nos palcos ao talento e paixão de fã de Kell Smith nesta homenagem icônica. A união destes dois artistas de gerações diferentes, potências musicais e um amor comum pela música brasileira, promete emocionar o público de todo o Brasil. “Conheci a Kell em 2018 e me encantei com sua voz, sua potência vocal, afinação e interpretações lindas que ouvi das músicas de Elis cantadas por ela. Juntos vamos mostrar para todas as gerações ao vivo as músicas e arranjos incríveis do álbum Elis e Tom”, completa o artista.

Mesmo tendo nascido após a morte de Elis Regina, em 1982, a cantora Kell Smith, hoje com 30 anos, se apaixonou pelo legado deixado pela artista quando ainda era criança aos 12 anos de idade: “Assim que eu escutei o disco Falso Brilhante fui atravessada pela arte e vida de Elis Regina. E a partir daí, já completamente apaixonada, comecei a mergulhar no universo da Elis e através dela fui iniciando a minha mais linda viagem pela Música Brasileira. Tatuei no meu corpo uma homenagem a Elis pra não me esquecer onde tudo começou. E esse foi só o começo. Ela é mais do que minha maior influência, ela é meu primeiro amor”, afirma a cantora e compositora. Kell Smith, que conquistou o seu espaço no cenário musical com canções de sucesso como “Era uma vez” e “Girassol”, além de feats com grandes artistas, também já participou como convidada, interpretando e homenageado Elis em programas de TV como Conversa com Bial, Altas Horas, Faustão e Caldeirão com Marcos Mion e ainda na reedição do “Fino da Bossa” com produção da TV Record.

“Ter cruzado o caminho do Daniel Jobim para essa turnê foi um presente de Deus. Já tínhamos nos encontrado algumas vezes. Mas em março deste ano, quando fui ao Rio para conversarmos sobre a ideia, senti que existia muita afinidade entre nós. Ele é um artista doce, sensível e ainda mais com um timbre de voz jobiniano. Vai ser incrível estar com ele no palco”, revela a cantora.

Filho de Elis Regina e Ronaldo Bôscoli, João Marcello Bôscoli, produtor musical e empresário, reforçou a importância desta iniciativa: “Um repertório segue através do tempo quando é ouvido, reproduzido e também reinterpretado. Daniel Jobim e Kell Smith, trazem o frescor do ‘agora’ na homenagem a Elis & Tom. Com paixão, coragem e leveza a dupla coloca essa obra prima no palco em seu aniversário de 50 anos. O resultado musical surpreende, emociona e conquista. É tocante o amor deles pelo álbum”.

Animado com a estreia da turnê “Tributo a Elis & Tom” e o seu poder de perpetuar o legado de dois dos mais importantes artistas do Brasil, bem como o álbum histórico, Paulo Lima, presidente da Universal Music no Brasil comenta: “Como executivo da Universal, sempre me senti imensamente honrado por deter em nosso catálogo o icônico álbum “Elis & Tom” e, assim, estender a fãs de todas as gerações o privilégio de ouvir esta obra-prima. Agora, também na posição de fã, celebro a oportunidade de ver os talentosos Daniel Jobim e Kell Smith em uma turnê de celebração de 50 anos deste icônico álbum. Uma festa histórica, sem sombra de dúvida”, afirma Paulo Lima, presidente da Universal Music no Brasil.

Serviço:

“Tributo a Elis & Tom”

Data: 20 de abril (sábado)

Horário: 21h

Local: Centro de Convenções Ulysses

Ingressos a partir de R$ 80 em https://www.bilheteriadigital.com/

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990