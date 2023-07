Daniel Boaventura apresenta show inédito ao lado da Orquestra Filarmônica de Brasília em 7 de outubro

O espetáculo será no Centro de Convenções Ulysses Guimarães e reunirá os principais sucessos dos 4 DVDs gravados no Brasil, México e Rússia

Depois de uma mega turnê no México ano passado, quando realizou 19 shows em 17 cidades, Daniel Boaventura volta aos palcos brasileiros com a “Tour 2023”. Na capital federal, o artista fará show cantando os grandes hits mundiais em sua inconfundível voz, com a companhia da Orquestra Filarmônica de Brasília, no auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

No repertório estão as principais faixas dos seus quatro DVDs: “Daniel Boaventura Ao Vivo”, “Your Song”, “Ao Vivo no México” e “From Russia with love”. E os fãs podem ir preparados para cantar e se emocionar com sucessos como: My Way, New York,New York, Fascinação, You’re The First, Can´t Take My Eyes, entre outras.

“Tanto em canções mais românticas e contemplativas como nas mais dançantes e de apelo mais rítmico sempre houve uma sintonia muito grande entre o público e eu. Meu show é um momento pleno de comunicação e entendimento mesclado com entretenimento e festa. Procuro também demonstrar respeito pelo povo e pela cultura de cada país que visito de maneira genuína, é claro” afirma o cantor. “Sinto-me sortudo por ter essa oportunidade de conhecer outras culturas, outros países. Além disso, gosto de gente”, sou baiano, comemora.

É exatamente essa relação com a plateia e a crescente interação das pessoas que mais entusiasma Daniel nestes 13 anos de carreira. “Nada me deixa mais feliz e realizado do que ver meu público emocionado comigo”, garante. “Nesse tempo, destaco também o processo criativo enriquecedor do trabalho com meu empresário, meus técnicos, produtores, músicos, diretores talentosos e dedicados que vestem a camisa e me ajudaram a chegar onde estou hoje”, acrescenta.

Ao longo da década, além dos 4 DVDs ao vivo, foram gravados 3 discos de estúdio e realizados mais de 500 shows. Tudo feito com a finesse e o capricho que lhe são peculiares. Foram feats com o superstar mexicano Carlos Rivera, com a italiana Filippa Giordano, com Daniel Jobim, com suas parceiras de musicais Kiara Sasso e Paula Capovilla, e em paralelo a todo trabalho na música, uma carreira também bem-sucedida como ator de TV e dos grandes musicais de teatro. Ele sabe envolver todas as coisas quando conveniente, mas também separá-las. “São exercícios de liberdades artísticas diferentes. Como ator, eu tenho a oportunidade de experimentar personagens diferentes, como cantor quem está ali no palco sou eu mesmo”, explica.

Sobre a Orquestra Filarmônica de Brasília

Em atividade há 38 anos no Distrito Federal, a Orquestra Filarmônica de Brasília se orgulha por já ter desenvolvido diversos projetos importantes para a sociedade, como o projeto “Viva Arte Viva”, que oferece oficinas gratuitas de música, teatro e dança, o “Grupo Humus de Teatro”, o “Coral 10 de Brasília”, formado por 10 cantores solistas, e o recém-formado “Corpo de Baile da OFB”.

Serviço

Daniel Boaventura – Tour 2023

Data: 7 de outubro (sábado)

Local: Auditório Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Horário: 21h30

Ingressos a partir de R$ 90 na Bilheteria Digital

Classificação: 14 anos

Informações: (61) 3554-4005 / WhatsApp: (61) 98141-1990