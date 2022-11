Cultura promove eventos em prol dos povos originários

Exposições e seminário fazem parte da programação

Destacar e celebrar as manifestações culturais indígenas que unem os povos ibero-americanos. Esse é o intuito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) ao promover, com o apoio do Escritório de Assuntos Internacionais do Distrito Federal, a série de eventos que ocorrem na próxima quinta-feira, 1º de dezembro. Serão realizados, no Memorial dos Povos Indígenas (MPI) e na Biblioteca Nacional de Brasília (BNB), duas exposições e um seminário. Todas as atividades são gratuitas.

A programação começa pela manhã com a inauguração da exposição “Darcy Ribeiro: um homem de ideias, palavras e ação”, e segue com o seminário “Literaturas Originárias”, ambos na Biblioteca Nacional de Brasília. Na parte da tarde, o evento segue para o Memorial dos Povos Indígenas, que reabre sua Sala Multiuso revitalizada.

“Esse conjunto de eventos reafirma o compromisso da Secretaria com os povos originários. É mais uma ação, entre as tantas que promovemos este ano, no sentido de reforçar nossa herança ibero-americana”, afirmou o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.

A iniciativa faz parte das ações que celebram Brasília como Capital Ibero-Americana das Culturas (CIC) em 2022, e surge em continuidade ao webinário “Políticas Culturais Indígenas da Ibero-América”, evento realizado em outubro, com a contribuição das secretarias de Cultura dos municípios de Bogotá e Cidade do México.



Serviço:

Programação do dia 1/12:

9h30 – Abertura da exposição “Darcy Ribeiro: um homem de ideias, palavras e ação” (BNB)

Segue em cartaz até março de 2023, com visitação gratuita e aberta ao público de segunda a sexta, das 8h às 20h; e sábado e domingo, das 8h às 14h

10h – Seminário “Literaturas Originárias” (BNB)

15h – Inauguração da sala multiuso, visita guiada e apresentação de Slam (MPI)

1º Festival de Cinema e Cultura Indígena do Brasil:

De 2 a 11/12, no Cine Brasília

Programação completa no site do Festival