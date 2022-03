Cultura pop coreana invade o Cine Brasília

A Embaixada da República da Correia se junta com o Centro Cultural Coreano no Brasil e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa para presentear o púbico brasiliense

Serão exibidos, no Cine Brasília, dez títulos dos mais variados gêneros, da comédia ao drama, passando pelo suspense, ação, thriller de guerra e até animação. A entrada ao cinema é franca, e os ingressos estão disponíveis por meio do site www.eventbrite.com.br.

“O Cine Brasília tem refletido em sua programação a ebulição cultural de países como a Coreia do Sul”, destaca o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues

Aclamado nos festivais de cinema mundo afora nos últimos anos, o cinema sul-coreano tem surpreendido pela ousadia das tramas, repletas de reviravolta e olhar social contundente, além da qualidade técnica singular. É uma das indústrias mais potentes do momento que prima pela diversidade temática.

Além de se divertir com um aulão gratuito de k-pop realizado entre os dias 26 e 27 de março e 2 e 3 de abril, na área externa do cinema, além de exposição de fotos com os lugares turísticos mais marcantes da Coreia do Sul montada no foyer do Cine Brasília. Todas as atividades culturais também serão gratuitas

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Filmes

25/3, às 19h.

“A Linha de Frente”. 16 anos, legendado.

26/3. às 15h.

Sapatinho Vermelho e os Sete Anões. Livre, dublado.

às 19h.

“Secretamente, Grandemente”. 16 anos, legendado.

27/3, às 15h. “Luck Key”. 16 anos, legendado.

às 19h. “Os Ladrões”. 16 anos, legendado.

28/3, às 19h. “Meu Amor, Minha Noiva.” 16 anos, legendado.

29/3, às 19h. “Um Dia Difícil”. 16 anos, legendado.

30/3, às 19h. “Secretamente, Grandemente”. 16 anos, legendado.

31/3, às 19h “Os Ladrões”. 16 anos, legendado.

1/4 às 19h. “Tudo Sobre a Minha Esposa”. 16 anos, legendado.

2/4, às 15h. “O Túnel”. 12 anos, legendado.

às 19h. “Meu Amor, Minha Noiva”. 16 anos, legendado.

3/4, às 15h “Kundo”. 16 anos, legendado.

às 19h. “Um Dia Difícil”. 16 anos, legendado

Degustação da gastronomia coreana

Durante todos os dias da Mostra, 40 minutos antes de cada sessão de filme.

Aos sábados e domingos da Mostra, ao término da sessão das 15h.

Cine Brasília

Endereço: EQS 106/107 Sul

Entrada gratuita – www.eventbrite.com.br