Cultura coreana: Brasília recebe o K-Festival em outubro

Evento oferecerá competição de dança, show gratuito de K-pop e outras atrações, com entrada gratuita

Brasília recebe, nos dias 13, 14 e 15 de outubro, a primeira edição do K-Festival. Tendo a cultura coreana como essência, o evento oferecerá competição de dança, show gratuito de K-pop e outras atrações. A entrada é gratuita.

Com o objetivo de comemorar os 60 anos de amizade entre Brasil e Coreia, o K-Festival conta com o apoio do Centro Cultural Coreano no Brasil, unindo cultura, turismo, informação e entretenimento. O palco para a festa será o estacionamento da Torre de TV.

As atrações vão desde competição de dança cover, DJs, lojinhas, apresentações de dança tradicional e culinária. Haverá também uma apresentação de taekwondo da companhia Kihap Brasília e show do boygroup de K-pop Must B.

O perfil do evento traz a programação completa e mais detalhes sobre tradição, gastronomia, moda, dança, artes marciais e pontos turísticos da Coreia do Sul.

Serviço

K-Festival

De 13 a 15 de outubro

Sexta e sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 19h

Estacionamento da Torre de TV, no Eixo Monumental

Entrada franca mediante retirada de ingresso no Sympla