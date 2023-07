Cult 22 On Tour desembarca neste sábado (15) em Pirenópolis-GO

A festa começa às 19h sob o comando dos DJs Marcos Pinheiro, Abelardo Mendes Jr, Eliane de Castro e SCHNWCK

A Cult 22 On Tour, série de festas itinerantes do programa de rock e Radioweb Cult 22 já tem as duas próximas escalas definidas. Neste sábado (15), a trupe desembarca no Espaço Eco Restaurante, Pirenópolis-GO, para uma programação dupla em comemoração ao Dia Mundial do Rock.

A festa começa às 19h sob o comando dos DJs Marcos Pinheiro, Abelardo Mendes Jr, Eliane de Castro e SCHNWCK. A entrada custa R$ 15. Mais cedo, das 12h às 16h, a equipe discoteca durante o Almoço Cultural do mesmo espaço.

Três semanas depois, no dia 5 de agosto (sábado), a festa estará de volta ao Distrito Federal para uma noite no Alquimia Taberna Bar (Setor de Oficinas Sul, Quadra 7), a partir das 21h, com os DJs Marcos Pinheiro, Abelardo Mendes Jr, Bode Velho, Daniel Lansky, Erika Meier e Mariana Camelo.

Serviço

Cult 22 On Tour – Pirenópolis-GO

Sábado, 15 de julho

12h: almoço cultural com couvert de R$ 8

19h: festa comemorando o Dia Mundial do Rock com entrada a R$ 15

Local: Espaço Eco Restaurante (Rua Rui Barbosa, Centro Histórico de Pirenópolis-GO)

Classificação: livre (almoço) e 18 anos (festa)

Produção: Marcos Pinheiro e Eliane de Castro

Mais informações: www.instagram.com/restauranteespacoeco ou www.instagram.com/cult22