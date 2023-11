Cult 22 comemora 32 anos com festa neste sábado (11)

Evento de aniversário da Cult 22 reunirá 12 DJs na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul), das 16h às 4h

Quem conhece, já sabe: outubro é o mês de aniversário do Cult 22! Em 2023, o programa de rock mais tradicional das rádios brasilienses completa 32 anos e irá comemorar o marco neste sábado (11) com uma superfesta.

O evento de aniversário da Cult 22 reunirá 12 DJs na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul), das 16h às 4h. Nas pick-ups, rock de todos os tempos e estilos. Os nomes confirmados são: André X (Plebe Rude), Bode Velho, Daniel Lansky, Dena Clara, Ed, Eliane de Castro, Marcos Pinheiro, SCHWNCK, Telma & Selma, Vital e Zeca, com produção de Marcos Pinheiro e Eliane de Castro.

Além dos DJs, a festa conta com as bandas Mascate e Seus Cometas (GO-DF) e Tess (RS). Os ingressos custam a partir de R$ 25 no Sympla.

Serviço

Festa Cult 22 – 32 Anos

Sábado, 11 de novembro

A partir das 16h

Na Infinu Comunidade Criativa (506 Sul, bloco A, loja 67 – Asa Sul, Brasília-DF)

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

Mais informações: https://www.facebook.com/events/704959231690330