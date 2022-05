Crianças têm diversão garantida em junho no Liberty Mall

Os sábados chegam com animação para a criançada no shopping da Asa Norte, com peças teatrais e oficina de artesanato com entrada franca

De 4 a 25 de junho, quatro espetáculos infantis aterrissam no Liberty Mall, além de oficinas para as crianças – tudo de graça. A programação tem início às 14h com as oficinas de artesanato, em duas sessões de uma hora cada – sendo uma às 14h e, outra, às 16h, com intervalo para a peça teatral, às 15h. Para assistir as peças de teatro não é preciso se inscrever. Já as oficinas ocorrem com até 20 crianças. As inscrições são na hora, por ordem de chegada.

Durante os finais de semana de junho, quatro histórias fazem a alegria da garotada no Liberty. No dia 4, o espetáculo “A Bruxinha de Minissaia” encanta a todos com sua história. A bruxinha Tenebrosinha Tenebrosa era uma bruxa daquelas convencionais, com uma verruga na ponta do nariz e vestes esfarrapadas. Já, a bruxa Liloca era uma bruxinha diferente, tinha o olhar vivo, um narizinho empinado e usava uma minissaia, que a deixava muito graciosa. O destino acabou fazendo essas duas bruxas serem vizinhas. Será que suas diferenças iriam impedir que uma amizade florescesse?

Já a programação do dia 11 traz a peça “Flor de Maio” que conta a angústia de uma borboletinha que não podia voar, ferida com um inseticida borrifado indevidamente no jardim. Porém, o frágil animalzinho ganha força com o apoio de amigos, que ensinam a solidariedade e a persistência para vencer. Uma história simples, mas com uma lição importante.

No dia 18 é a vez de “A Menina e o Ursinho”, que conta as aventuras vividas por Masha, uma garotinha que mora na floresta com seu cachorro, sua cabra e seu porco e muitas vezes enfrenta as situações mais engraçadas. Ela faz amizade com um urso bastante paternal, que tenta mantê-la longe do perigo.

E no dia 25, para finalizar mais um mês com muita diversão, o Liberty Mall recebe a peça “Arraial dos Ratinhos”. Para comemorar a festa junina, os ratinhos decidiram fazer um grande arraial. Ensaiaram a quadrilha e toda a comida já está sendo preparada. Mas, no meio dessa alegria toda, um animal planeja entrar de gaiato: o gato preto vaidoso. E o bichano não está interessado de encher a barriga com os quitutes da festa.

Serviço

Shopping Liberty Mall

Endereço: SCN Qd. 2 Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF

Contato: (61)3328 8915

Programação Infantil

Datas: 4, 11, 18 e 25 de junho

Peças teatrais: às 15h. Entrada franca

Oficinas de artesanato: 14h às 15h e 16h às 17h

Vagas limitadas até 20 crianças (Inscrições por ordem de chegada)