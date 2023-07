Crianças autistas terão horário gratuito em evento de férias

Ação faz parte do projeto Hora Azul. No próximo dia 29, haverá um evento com profissionais especializados no tema autismo

O Terraço Shopping está promovendo uma ação inclusiva relacionada ao lazer da criançada. A partir do dia 15 de julho, todo sábado, das 10h às 12h, o brinquedo Decola Kids será reservado exclusivamente para crianças autistas de 3 a 12 anos. O brinquedo tem formato de avião, escorregadores, cama elástica, piscina de bolinhas e circuitos de aventura. O Decola Kids está montado na Praça Central do Terraço Shopping. A ação faz parte do projeto Hora Azul, que conta com monitores para cuidar das crianças. Ainda como parte da ação, no dia 29 de julho, haverá um momento especial para estas famílias, com profissionais voluntários do projeto ‘Uma Sinfonia Diferente’, do Instituto Steinkopf, que são especializados no tema autismo. Às 10h, uma roda de conversa entre pais e profissionais e, às 11h, um papo de especialistas, para esclarecerem dúvidas e terem um momento de troca de experiências e conhecimentos sobre o assunto. Serviço:

HORA AZUL DECOLA KIDS

Sábados, de 15 de julho a 20 de agosto, das 10h às 12h

Dia 29 de julho – Encontro de pais com especialistas