Corredor de foliões ocupará centro da capital federal

A partir deste sábado (10/2) até terça (13/2), o centro da capital federal será ocupado por três palcos e cerca de 50 atrações musicais. O Circuito Brasília em Folia tem a sua programação definida com apresentações na Plataforma da Diversidade (Eixo Cultural Ibero Americano), Setor Carnavalesco Sul (em frente ao Museu dos Correios) e Plataforma Monumental (gramado da Biblioteca Nacional). Além dos palcos nas plataformas, a agenda carnavalesca inclui fanfarras e blocos musicais em trios elétricos, que transitarão pelo circuito nos sentidos Via S2 e Eixo Monumental, num trajeto de quase três quilômetros junto aos foliões. Confira a agenda completa aqui.

“Estudamos um modelo que permita a circulação e facilite a mobilidade urbana de quem sai das regiões administrativas para curtir o carnaval no centro de Brasília. Por isso, colocamos nosso trajeto numa área próxima à Rodoviária do Plano Piloto”, detalha a coordenadora do projeto, Dayse Hansa.

O circuito contará com a circulação de dois trios elétricos composto por grupos tradicionais da cidade e fanfarras, na Via S2 e no Eixo Monumental. Os trios farão um percurso sempre em sentido único. O que percorrerá a S2 sairá sempre da Plataforma Monumental (na altura da Biblioteca Nacional) para o Setor Carnavalesco Sul (próximo ao Museu dos Correios). Já o trio que transitará pelo Eixo Monumental partirá da altura do Setor Carnavalesco Sul (mais precisamente, do Setor Hoteleiro Sul) rumo à Plataforma da Diversidade (no Eixo Cultural Ibero-Americano). Nesses trechos também se apresentarão grupos tradicionais, como Boi do Seu Teodoro, Batalá, Orquestra Alada Trovão da Mata e outros.

Atrações musicais

Ao todo, serão 53 atrações distribuídas pelo percurso de sábado a terça de carnaval, a partir das 10h. Montada no gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano, a Plataforma da Diversidade receberá, em seu palco, o Bloco Sapatônica, Rebu – O Bloco, Bloco Vamos FullGil, Bloco Carnapati, Martinha do Coco, banda 7 na Roda, bateria da escola de samba Aruc e Samba da Malandra.

A Plataforma Monumental será a nova casa do Bloco das Montadas. Subirão ao palco, as cantoras Grag Queen e Dhi Ribeiro, o Bloco Maria Vai Casoutras, a bateria da escola de samba Capela Imperial, as fanfarras As Maluvidas, Vivendo e Batucando e Capivareta Repercussiva. Os DJs Nicolas Magalhães, Túlio Bueno, Júnior K e Patty Peronti também marcarão presença. Além das atrações musicais, o bloco contará com performances do grupo Pocs Crew e de um elenco formado por 10 drag queens do DF. A plataforma trará, ainda, apresentação do Bloco das Divinas Tetas.

De acordo com Victor Baliane, diretor artístico do Bloco das Montadas, o circuito contribuirá para que a lógica do carnaval seja mais diurna em Brasília, já que a programação terá início às 10h e encerramento às 19h. “A gente quer possibilitar que o folião fique mais seguro e confortável para aproveitar a cidade durante o dia. Pensamos não apenas na festa, mas em aspectos como a segurança”, explica.

Já o Setor Carnavalesco Sul terá, em seu palco, o Bloco Folha Seca Afropercursivo, Bloco Na Batida do Morro, Bloco Desmaiô junto do Bloco Calango Careta e Bloco Cortando Cebola, Bloco La Baladêra, Orquestra Alada Trovão da Mata, Bloco Oxente Véi!, Bloco Vai Com as Profanas, Bloco do Patubatê, Bloco As Leis de Gaga Kids, Bloco Ska Niemeyer, Bloco Pega Ninguém e Bloco As Leis de Gaga.

O projeto reafirma a visão de pensar em uma cidade mais democrática. “Estamos testando uma forma coletiva de carnaval. Um ponto forte do Circuito é a conexão com o centro de Brasília. As pessoas acessam o centro da capital para estudar e trabalhar, mas é importante que esse acesso seja feito também para o lazer”, defende Rafael Reis, coordenador-executivo do Instituto no Setor, que é responsável pela Plataforma Setor Carnavalesco Sul.

SERVIÇO

Circuito Brasília em Folia

De 10 a 13 de fevereiro (sábado, domingo, segunda e terça de carnaval)

Plataforma da Diversidade (Eixo Cultural Ibero Americano), Setor Carnavalesco Sul (SCS, Quadra 5) e Plataforma Monumental (Gramado da Biblioteca Nacional).

Das 10 às 19h

Entrada gratuita

Confira agenda completa aqui.