Corpo de Dança do Amazonas se apresenta no Sesc até domingo (4)

O Sesc-DF promove, até domingo (4), o espetáculo Corpo de Dança do Amazonas, com a temática: TA/ Sobre ser Grande. O espetáculo seguirá com muita arte, dança e coreografia, nas unidades de Ceilândia, SCS, Gama e Taguatinga Norte. Nesse espetáculo os bailarinos expressam o sentimento de pertencimento à Amazônia. A classificação é livre, mediante entrega de 1kg de alimento não perecível, para o Mesa Brasil.

Confira a programação completa

As atrações terão como trama os Tikunas, povo que ocupa uma vasta área da Amazônia. O evento promoverá uma imersão de cultura e arte da região, que é o maior bioma nacional. Expressão curta carregada de sentidos, a língua para esses povos é parte deles, os sons do ambiente fazem parte do idioma que se fala, sejam pardos, roncos, chiados e tantos quantos conseguem escutar, define onde vivem como “TA”. Um território que abriga, acolhe, alimenta e precisa também de cuidados. Carrega nos corpos e expressa toda força de um povo que vive nessa amplitude – o Amazonas.

Para esta sexta-feira (2), as apresentações serão às 12h e às 17h, no SESC do Setor Comercial Sul, haverá o espetáculo Bolero/ Ruínas, com trilha sonora de bolero de Ravel. A proposta consiste em ocupar espaços públicos com dança contemporânea. Em “Bolero” são vários planos com qualidades e características distintas, um olhar documental que se relacionam graças à coreografia. Planos abertos se misturam a planos subjetivos e até abstratos exploram os limites dos enquadramentos e desencadeiam um diálogo entre o artista e o lugar.

No sábado (3), às 16h, haverá apresentação cultural no SESC de Taguatinga Norte, “Rios Voadores e Rosa Antuna”. Neste espetáculo a coreógrafa Rosa Antuña busca trazer para a cena a importância da preservação do meio ambiente como ponto crucial para o equilíbrio do planeta. A mitologia amazônica, além de sua fauna e flora, formam inspiração para a construção da movimentação deste trabalho. A trilha sonora original é assinada pelo compositor Makely Ka, que traz para a cena um diálogo com a cultura popular e a música contemporânea.

Serviço

Temporada do Corpo de Dança no Sesc/DF

Data: 2/9 (Sexta-feira)

Unidade: SESC do Setor Comercial Sul – Quadra. 02, Edifício Presidente Dutra

Tema: Bolero/Ruínas

Horários: 12h e 17h

Local: Área externa do Setor Comercial Sul – (Praça do Povo – às 12h) –

(Em frente à entrada do Metrô: 17h)

Data: 3/9 (Sábado)

Unidade: SESC Taguatinga Norte – CNB 12 – Área Especial 2/3 – Taguatinga Norte

Tema: Rios Voadores de Rosa Antuna

Horário: 16h

Local: Teatro Paulo Autran

Data: 4/9 (Domingo)

Unidade: SESC Gama – Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1

Tema: TA Sobre ser Grande

Horário: 19h

Local: Teatro Paulo Gracindo

Retire o seu ingresso!