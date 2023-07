Coro Turetsky & Sopranos, da Rússia, se apresenta na Torre de TV

Grupo traz à capital do país o espetáculo Unity Songs, que promete ser eclético e ter muitas faixas em português

Criado há 30 anos na Rússia, o Coro Turetsky & Sopranos chega ao Brasil para apresentação única e gratuita na praça da Torre de TV, neste sábado (29), a partir das 17h30. O grupo traz à capital do país o espetáculo Unity Songs.

O show traz um repertório que vai do clássico ao folk, da ópera ao jazz, incluindo grandes sucessos internacionais em russo, italiano, português e espanhol. O Coro russo Turetsky é composto por solistas, sopranos e instrumentistas, sob a direção do maestro russo Mikhail Turestsky. Estabelecido na Sinagoga Coral de Moscou, estreou em 1990 com música litúrgica judaica nas salas filarmônicas de Tallinn e Kaliningrado.

“Vamos fortalecer as pontes de amizade no mundo, fortalecer o amor e o respeito pela cultura russa e brasileira. Preparamos surpresas em português especialmente selecionados para o público da capital Brasília”, promete o maestro Mikhail Turetsky.

Serviço

Coro Turetsky & Sopranos – turnê Unity Songs

Sábado, 29 de julho

A partir das 17h30

Gramado em frente à Torre de TV – Eixo Monumental, Brasília-DF

Entrada franca

Mais informações: [email protected]