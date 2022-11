Coreia do Sul vence pela o Miss Terra 2022 primeira vez em 22 anos; Brasil fica no top 12

Choi foi coroada presencialmente no palco de um teatro em Manila, nas Filipinas, após o Miss Terra realizar dois eventos virtuais seguidos

Fábio luís de Paula

São Paulo – SP

A representante da Coreia do Sul, Mina Sue Choi, 24, fez história na manhã desta terça-feira (29) ao ser eleita a nova Miss Terra (ou Miss Earth, no original). Isso porque a modelo conquistou a primeira coroa da competição internacional para seu país em 22 anos.

Choi foi coroada presencialmente no palco de um teatro em Manila, nas Filipinas, após o Miss Terra realizar dois eventos virtuais seguidos, em 2021 e 2020, consequência da pandemia de Covid-19.

Um grupo de 86 misses participou da competição e ficou quase um mês no país asiático participando das etapas preliminares do certame. Choi sucede no trono a belizenha Destiny Wagner, 26, eleita em novembro de 2021.

Num olhar continental, a coreana é a sétima asiática a vencer o concurso -antes dela, ocuparam o trono a vietnamita Nguyen Khánh (2018), as filipinas Karen Ibasco (2017), Angelia Ong (2015), Jamie Herrell (2014) e Karla Henry (2008) e a indiana Nicole Faria (2010).

Em segundo lugar, ficou a representante da Austrália, Sheridan Mortlock, 22, que recebeu o título de Miss Ar, seguida pelas misses Palestina, Nadeen Ayoub, e Colômbia, Andrea Aguilera, que conquistaram respectivamente os títulos de Miss Água e Miss Fogo. Entraram ainda no top 8 as misses Bélgica, Holanda, Porto Rico e Zimbábue.

A paulista Jéssica Pedroso, 23, Miss Brasil Terra 2022, ficou entre as 12 semifinalistas, ao lado das candidatas de Cuba, Nigéria e Portugal. Natural de Piracicaba (interior de SP), Jéssica é pedagoga bilíngue, licenciada em letras, e engajada em causas socioculturais, artísticas e ambientais. Filha de mãe professora e pai mecânico, ela tem 1,74 metro de altura, cabelos curtos e castanhos e olhos verdes em tons de esmeralda.

Em sua 22ª edição, o Miss Terra é conhecido como um evento que tem o meio ambiente como principal propósito. Tanto que a coroa do mundial representa os quatro elementos necessários para a vida no planeta: fogo, água, terra e ar. Normalmente, suas candidatas estão ligadas a práticas de sustentabilidade e a vencedora apoia e promove causas do setor além do ecoturismo pelo mundo.

A organização é de uma empresa filipina e, por isso, o evento quase sempre ocorre no país asiático. O Brasil já venceu em duas ocasiões: em 2004, com Priscilla Meirelles, e, em 2009, com Larissa Ramos. Além de as misses asiáticas e de Belize, já usaram a coroa principal misses de Porto Rico, Estados Unidos, Equador, Venezuela, República Tcheca, Canadá, Chile, Honduras, Quênia, Bósnia e Herzegovina e Dinamarca.