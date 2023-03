Contagem regressiva! CCXP23 anuncia datas do evento

Celebrando sua décima edição, o maior festival de cultura pop do mundo acontece entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro

Começa, nesta terça-feira (7), a contagem regressiva para a décima edição da CCXP! Entre os dias 30 novembro e 3 de dezembro, o festival retorna mais uma vez ao São Paulo Expo, na cidade de São Paulo, para uma edição ainda melhor. As vendas para o público geral acontecem a partir do dia 06 de abril, às 12h.

Além da CCXP, a organização também confirmou as datas da Spoiler Night, evento apenas para convidados que acontece um dia antes do evento oficial (29/11) e do Unlock, conferência de negócios da CCXP sobre os bastidores da indústria do entretenimento com os principais players do mercado (28 e 29/11).

Após uma edição inesquecível que marcou o retorno para o formato presencial em 2022 e que contou com a presença de Kevin Feige, Keanu Reeves, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Paul Rudd, Evangeline Lilly, entre outros grandes nomes, a CCXP se prepara para sua edição de 10 anos. Para Pierre Mantovani, CEO da Omelete Company, este marco representa a celebração do legado da cultura pop brasileira construído junto aos fãs do evento.

“Quando criamos a CCXP, em 2014, sonhamos com um evento que pudesse atender os desejos da nossa comunidade. A cada edição, dezenas de milhares de pessoas somavam ao sonho, até que nos tornamos o maior festival de cultura pop do mundo, realizando sonhos da comunidade, conectando a indústria e trazendo os melhores conteúdos, nacionais e internacionais, para o Brasil.”, afirma Pierre.

Abertura de vendas para o público geral

Os ingressos para os todos os fãs da CCXP, estarão disponíveis para comprar a partir do dia 06 de abril às 12h. O público poderá escolher entre as quatro credenciais tradicionalmente disponibilizadas: o ingresso diário (Quinta a Domingo), o pacote de quatro dias, o EPIC Experience e o FULL Experience. Os ingressos EPIC Experience e FULL Experience contam com benefícios exclusivos e possuem uma oferta limitada, por isso é importante que os interessados garantam seus passes já no primeiro lote, uma vez que não haverá reposição em lotes futuros caso se esgotem.

Mais informações serão divulgadas em breve no site oficial da CCXP e nas redes sociais do evento.