Conic recebe a 10ª Feira do Vinil neste sábado (16)

Evento terá nove expositores, mais de 2 mil discos de vinil em promoção, churrasco, cerveja e cover do Iron Maiden

A loja Filial do Rock realiza, neste sábado (16), no Conic, a 10ª Feira do Vinil. Com entrada gratuita, o evento terá nove expositores, mais de 2 mil discos de vinil em promoção, churrasco, cerveja e música ao vivo.

Além dos vinis, a Feira do Vinil contará com exposições e vendas de canecas, camisetas e outros itens. Os expositores confirmados são:

Da Janela livros e afins;

Garimpo do Vinil (velho Iza);

Reinaldo (Berlim Discos);

Discaos (Luiz Mendes);

Rock Metal Records;

Givaldo Discos;

Filial do Rock;

Se7e Vinil;

Vinil Vital.

A feira começa às 10h. Quem comanda o churrasco é o Zé do Rock, proprietário da Filial do Rock ao lado do filho, Diogo Utida. Haverá mesas e cadeiras para comportar o público.

Durante a tarde, os DJs Sandro Pedrotti e Ronnie Vinil agitam o local. Às 17h, a Metal Piu Piu Produções faz um show cover de Iron Maiden. O encerramento está previsto para às 19h.

Diogo Utida comemora o sucesso das edições passadas e espera o mesmo na feira deste sábado (16). “A gente faz mês, sim, mês, não. Quando a gente não faz, a galera já fica ansiosa nos perguntando quando será a próxima”, comenta. “Acredito que, neste sábado, receberemos muitas pessoas, pois muita gente está confirmando presença”, complementa Diogo.

Serviço

Feira do Vinil – 10ª edição

Sábado, 16 de setembro

A partir das 10h

Conic (Setor de Diversões Sul, Brasília-DF). Entrada pelo Chicão/Over Street, ao lado da Filial do Rock

Entrada franca