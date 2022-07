Conic ganha Samba gratuito nas sextas, Festas Delírio com PatrickTor4, Filhos de Guetta e Vapør Nocturna

No sábado (23 de julho) o Chicão recebe a Festa Delírio convida PatrickTor4. Depois de destilar seu veneno tropical nas pistas de Lisboa, Malmø, Copenhagen e Berlin

O Chicão ganha a estreia do Samba Conic na sexta (22 de julho). Grandes rodas de samba vão acontecer em todas as sextas do Setor de Diversões Sul com entrada franca. Tyayro e convidados promovem o fervo que tem início sempre a partir de 21 horas com Happy Hour cheio de promoções para quem chega cedo.

No sábado (23 de julho) o Chicão recebe a Festa Delírio convida PatrickTor4. Depois de destilar seu veneno tropical nas pistas de Lisboa, Malmø, Copenhagen e Berlin, PatrickTor4 aterrisa para uma escala no Chicão do Conic no embalo de sua Tropical Hardcore Tour 2022.

Garantia de pista quente em uma viagem divertida, do underground ao popular.Um dos mais notáveis DJs/produtores da música brasileira feita para pistas de dança, Patrick também é radialista, curador de importantes prêmios e festivais e um grande player na cena nacional.

Para completar, DJs Ops @rafael.ops e La Ursa @djlaursa entregam o master blaster da nossa Delírio, carinho em forma de música.Aquela galera que você chamaria pra tocar no seu casamento.

Já na Birosca, a sexta (22 de julho) traz Filhos de Guetta – Traje Aerobic Fritness com os melhores hits para fazer hidroginástica. E dessa vez, não vão só te levar pra balada, mas pra uma aulão de ginástica jamais visto! Sempre regada com o que tem de melhor dos amados Summer Eletrohits.

A onda é ver todo mundo tirar selfie no espelho pra postar no facebook, porque nessa edição o traje é: Looking Sport Fritness Anos 2000. No line up estão Filhos de Guetta @ianviana9 Steve Aloki @felipevellosoefurioso Juju D´Agostino @juliadeagostini e Daft Punkzinho @kk__guimaraes

O sábado da Birosca (23 de julho) vai estremecer com a Festa Vapør – Nocturna. São duas pistas de dança:

Serviços:

Samba do Conic

Data: 22 de julho (sexta) de 21:00 às 04:00

Local: Chicão do Conic (Setor de Diversões Sul)

Entrada franca

Ingressos: shotgun.live/pt-br/events/22-07-samba-conic

Festa Delírio convida PatrickTor4

Data: 23 de julho (sábado) de 22:00 às 05:14

Local: Chicão do Conic (Setor de Diversões Sul)

Ingressos: R$ 20,00 – Lote 1

shotgun.live/pt-br/events/23-07-delirio-convida-patricktora-pe

Filhos de Guetta – Traje Aerobic Fritness

Data: 22 de julho (sexta) de 22:00 às 06:00

Local: Birosca do Conic (Setor de Diversões Sul)

Ingressos: Cortesias para os 300 primeiros até meia-noite

R$ 20,00 – Lote 1

shotgun.live/pt-br/events/22-07-filhos-de-guetta-traje-aerobic-fritness

Festa Vapør – Nocturna

Data: 23 de julho (sábado) de 22:00 às 08:30

Local: Birosca do Conic (Setor de Diversões Sul)

Ingressos: R$ 30,00 – Lote 2

shotgun.live/pt-br/events/vapo-r-noctura