Primeiro Congresso on-line Euro-americano de Direito Penal Econômico ocorre no próximo dia 17

A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM/São Paulo) e o Instituto Ibero-americano de Compliance realizarão, em conjunto, um grande evento de Direito Penal Econômico, em plataforma virtual, no dia 17 de dezembro de 2021.

A conferência conta com representantes renomados do Direito Penal brasileiro, como Aury Lopes Jr e Alexandre Morais da Rosa. E a presença de dez palestrantes internacionais, incluindo a ilustre presença do jurista espanhol Bernardo Feijoo Sánchez.

A organização do evento é regida pelos presidentes das respectivas instituições: Fabrizio Bon Vecchio (Instituo Ibero-americano de Comliance) e Antonio Belarmino Junior (ABRACRIM/SP) o qual adianta sobre o teor da reunião: “o evento visa proporcionar, de forma gratuita aos operadores do direito, uma análise do direito nacional e internacional de uma forma comparada, contando com grandes nomes do mundo acadêmico”. A advogada-mestre Emanuela de Araújo, coordenadora científica do encontro, enfatiza que a ocasião “é um evento muito importante para a comunidade jurídica, pois não é todo dia que grandes nomes se unem para compartilhar conhecimento em uma conferência gratuita” e afirma, juntamente com Belarmino que “este será o primeiro de muitos encontros com o intercâmbio de palestrantes entre países”. Finaliza.

Nomes como Pablo Alflen, Luisa Borges Terra, Hansel Javier Salinas e Francis Rafael Beck também farão presença.

A conferência será dividida em dois painéis: o primeiro às 9h e o segundo às 17h (horário de Brasília) e a participação é pública e gratuita, com inscrição disponível através do link: https://zoom.us/webinar/register/WN_qL53Q09ZQ-iRGrkmdV_xoQ