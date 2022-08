Confira programação do Festival CoMA 2022

O CoMA 2022 ocorre de 4 a 7 de agosto e conta com cinco palcos, sendo três deles (Norte, Sul e Conexões) montados no gramado da antiga Funarte

Após momento crítico da pandemia de covid-19, o Festival CoMA volta a ser realizado em Brasília neste fim de semana. O evento ocorre dos dias 4 a 7 de agosto, com cinco palcos, conferências, experiências sensoriais e muito mais.

O CoMA 2022 será composto por cinco palcos, sendo três deles (Norte, Sul e Conexões) montados no gramado da antiga Funarte. Os outros ficam no Clube do Choro e no Planetário.

O festival será aberto na quinta-feira (4), com as conferências. Este é um lugar montado para que os profissionais possam trocar experiências sobre produção, empreendendorismo e financiamento e divulgação de música.

Confira a programação completa:

4 e 5 de agosto – Conferência:

Karen Allen – “Twitch for Musicians” (EUA)

Steve Stewart – ex-manager do Stone Temple Pilots (EUA)

Cherie Hu – portal Water & Music (EUA)

Martin Giraldo – estrategista digital

Eduardo Sabbagh – Breve Festival (MG)

Felipe Grajales – Altavoz (COL)

Carol de Amar – Festival Sarará (MG)

Téo Ruiz – Feira Internacional de Música do Sul (FIMS-PR)

Raína Biriba – AFROPUNK (BA)

Carlos Taran – Music Tour (RJ)

Shows de abertura, 5 de agosto

Criolina

Makossa

Vapor

Play

Heavy Baile

Line-up 6 de agosto, sábado

Palco Sul

Ana Moura (DF), às 16h35

Pedro Alex + Bel Lins (DF), às 18h05

Urias, às 19h45

Don L, às 21h45

Glau Tavares, às 23h55

Palco Norte

Maglore, às 15h30

Ammoye (CAN), às 17h20

Mc Marecha, às 18h50

Gaby Amarantos, às 20h40

ÀTTØØXXÁ part Carlinhos Brown, às 22h40

Planetário

Selva (DF), às 16h40

Lubardino (DF), às 17h10

Viento de Oriente, às 18h40

Puta Romântica, às 20h

Clube do Choro

Kirá part. Asú, às 17h

Akhi Huna, às 18h40

Vitor Ramil, às 20h20

Chinelo de Couro, às 22h10

Tenda Conexões

Kel e Margaridas, às 16h20

Menores Atos, às 16h45

Ballroom, às 19h35

Tasha e Tracie, às 23h05

Luisa e os Alquimistas, às 00h35

Line-up 7 de agosto, domingo

Palco Sul

Remobília, às 15h30

Puro Suco, às 17h10

Rico Dalasam, às 18h40

Gal Costa, às 20h35

Samba Urgente + Leci Brandão, às 22h50

Palco Norte

Jovem Dionísio, às 16h20

Jean Tassy, às 17h55

Bala Desejo, às 19h40

Lamparina, às 21h50

Planetário

Flor Furacão, às 15h40

Bolhazul, às 17h05

Palco Céu, às 18h35

Paula Torelly e Pina, às 20h05

Clube do Choro

Àvuà, às 16h40

Zé Krishna e Amigos Eternos, às 18h20

Martinha do Coco, às 20h

Orquestra Quadrifônica, às 21h40

Tenda Conexões

Killabeatmaker (COL), às 15h40

Braza, às 17h05

Ballroom, às 18h40

TRP.P (CAN), às 22h15

Piece the Nenna (ARG), às 23h30