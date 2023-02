Confira o line-up de Carnaval do Cafe

Chemical Surf, Camafeu, Danilo Lira, Thiago Nascimento, Bloco Santo Pecado e Largo Tudo são algumas das atrações

O Carnaval chegando, e o Cafe de La Musique Brasília divulgou seu line-up para os cinco dias de festa, todos com mais de nove horas de duração. A casa aposta em uma programação com artistas locais de diversos gêneros musicais, valorizando os músicos da cena brasiliense.

Além de axé, sertanejo e pagode durante quatro dias, haverá uma noite inteira dedicada à música eletrônica, com um show especial do duo Chemical Surf – um dos principais representantes da cena do house music brasileiro.

Os ingressos estão à venda pelo Sympla e custam a partir de R$ 60.

Confira o line-up:

Sexta (17) – Bloquinho Eletrônico (21h às 6h)

Gustavo Carvalho, Matheus Hartmann, Du Moreira, Anetto, Chemical Surf e Pulse;

Zé Felipe & Miguel, Thiago Nascimento, Jonnes Veloso, Banda Nossa Galera, Gustavo Carvalho e DJ Vinícius Cavalcante;

BenzaDeus, Henrique & Ruan, DJ Jiraya, Bloco Santo Pecado, Jonnes Veloso e Gustavo Carvalho;

Mistura 61, Rick & Rangel, Camafeu, DJ PH, Jonnes Veloso e Gustavo Carvalho;

Danilo Lira, Wilian & Marlon, Wambaster, Banda Largo Tudo, Jonnes Veloso e Gustavo Carvalho.

Serviço

Carnaval do Cafe de La Musique – Brazilian Paradise

Onde: Cafe de La Musique Brazilian Paradise (Setor de Clubes Sul, Tr. 2 – atrás do Píer 21)

Quando: 17 a 21 de fevereiro

Os ingressos estão à venda pelo site ou app Sympla e custam a partir de R$ 60 (frente palco) e R$ 100 (camarote), com valores referentes à pré-venda e meia-entrada

Para mais informações: @cafebrazilianparadise