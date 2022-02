Confira a programação deste final de semana do CCBB Brasília

Mostras de filmes e exposições vão animar os brasilienses de sexta (18) a domingo (20)

Quem está afim de sair um pouco da rotina e curtir uns dias de descanso? O fim de semana chegando cai como uma luva para levar toda a família para se divertir, e para melhorar ainda mais, só se for sem botar a mão no bolso. Pensando nisso, o CCBB Brasília aposta em uma programação gratuita neste fim de semana, de 18 a 20 de fevereiro, com muita diversão e entretenimento para todas as faixas etárias, desde a exibição de filmes a exposições.



Comemoração dos 75 anos da Independência da Índia



Em 2022, a Índia comemora 75 anos de independência da Grã-Bretanha, uma data muito importante para os indianos e para sua história. A Embaixada da Índia no Brasil celebra esse marco histórico com uma mostra de cinema gratuita no teatro do CCBB Brasília. No evento, realizado entre os dias 15 e 20 de fevereiro, serão exibidos sete filmes bollywoodianos, com classificação indicativa livre para todos os públicos. Os filmes são legendados para o português, exceto o filme Bahubali que é dublado. A mostra é uma das ações do projeto Azadi Ka Amrit Mahotsav, promovido pelo Governo Indiano em vários países com parceria das respectivas embaixadas.



Na sexta-feira (18), uma programação tripla tomará conta do espaço: às 18h, um show de música clássica indiana, com André Luiz Oliveira (Sitar), Edgar Bueno (Tabla), e um show de mantras e músicas meditativas com a Banda Divino Kirtan. Já às 19h30 será a vez do filme “Mary Kom”, estrelado pela famosa atriz Priyanka Chopra. Para o sábado (19), dois filmes serão exibidos, às 16h, o filme “A lancheira de Stanley”, e às 18h30, “A Chantagem”. No último dia de Mostra, 20 de fevereiro, serão exibidos dois filmes: “Tanu se casa com Manu”, às 16h; e “Bahubali – O Início” mais uma vez, às 18h30.



Classificação indicativa livre

Ingressos: site da Eventim



Mostra Sonora: Jhon Williams



Um dos compositores de trilhas sonoras mais famosos do cinema, John Williams ganha uma mostra inédita com a exibição de 27 longas. A programação traz desde obras raras, como “Como Roubar Um Milhão de Dólares”, de William Wyler (1966), a títulos mais populares, como “Tubarão”, de Steven Spielberg (1975) e “Esqueceram de Mim”, de Chris Columbus (1990), além de clássicos contemporâneos, como “Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca”, de Irvin Kershner (1980), e “JFK — A Pergunta Que Não Quer Calar”, de Oliver Stone (1991).



Para este fim de semana, há três filmes previstos para serem exibidos embalados pelas músicas de John Williams. Na sexta, 18, às 19h, o filme Memórias de uma Gueixa, de 2005, com classificação indicativa a partir de 14 anos; no sábado (19), o filme Superman- O Filme, de 1978, a partir das 19h, com sessão presencial e online e o domingo com o filme JFK – A Pergunta que não quer calar, de 1991, a partir das 18h, com classificação indicativa a partir de 14 anos.



Entrada gratuita.

Os ingressos devem ser retirados na bilheteria a partir de 1h antes de cada sessão.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Exposição Espelho Labirinto



O Espelho Labirinto é uma exposição que traz um mundo de cores, imagens, formas e ações instigantes, e que poderá ser visitado nas galerias 1 e 2 e no pavilhão de vidro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília de 19 de janeiro a 13 de março de 2022.



A proposta é apresentar um novo modo de interagir com a arte. A escritora Clarice Lispector, autora de textos intimistas, foi a grande inspiração dos curadores para o formato da exposição inédita que abre o calendário de 2022 do CCBB Brasília, com trabalhos de artistas brasileiros contemporâneos. A mostra sugere ao visitante que identifique os autores das obras e suas conexões, em uma rara oportunidade para conhecer 180 obras de 86 artistas, em um único lugar.



Classificação indicativa livre.

Terça a domingo, de 9h às 20h, galerias 1, 2 e Pavilhão de Vidro

Entrada gratuita.

Ingressos no site da Eventim

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Exposições permanentes

Museu Banco do Brasil – Acervos do Brasil



A exposição permanente Acervos do Brasil apresenta, em mais de três mil metros quadrados, peças históricas que remontam a história do Banco do Brasil em seus mais de 200 anos de existência. Na exposição, estão expostas pinturas, gravuras e esculturas de grandes nomes da arte brasileira no século XX, como Alfredo Volpi, Di Cavalcanti, Djanira, Rubem Valentim, Athos Bulcão, Burle Marx, Manabu Mabe e Tomie Ohtake, entre outros.



Classificação indicativa livre.

Exposição Permanente

Terça a domingo, de 9h15 às 19h, 1° andar

Entrada gratuita. Informações e ingressos em bb﹒com﹒br/cultura



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Casulo interativo e Améfrica

Exposições permanentes nos jardins do CCBB. Améfrica busca sintetizar a mudança da vida por meio das pedras, que mudam de forma com o passar do tempo e que podem ser moldadas pela interferência da energia do ambiente. Casulo é um espaço de convivência interativo voltado a aproximar as crianças da arte, idealizado pelos artistas Denise Milan e Darlan Rosa.



Classificação indicativa livre

Terça a domingo, 9h às 21h, área externa

Entrada gratuita

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Serviço



Fim de semana no CCBB (18 a 20 de fevereiro)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Onde: CCBB – SCES Trecho 2 Lt. 22 — Brasília/DF

Aberto de terça a domingo, das 9h às 21h.

SCES Trecho 2 — Brasília/DF

Tel: (61) 3108-7600

E-mail: [email protected]

Facebook/ccbb﹒brasília

Twitter/ @ccbb_df

Instagram/ccbbbrasilia

Youtube/ Bancodobrasil