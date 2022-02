Confira a programação de 2022 do Museu Nacional da República

Luiza Gottschalk e Tsolak Topchyan desembarcam no MUN a partir dessa sexta (25) com visitação até 10 de abril

Com curadoria de Carlos Silva a exposição “No entre céus”chega ao Museu da República, são 27 telas do artista Tsolak Topchyan que usa da meta linguagem para a criação das suas obras como “desenho e pintura se mesclam com outras linguagens, como papel colado, bricolagem e instalação”.

O artista trabalha com as técnicas do pontilhismo e do engana olho (“trompe-l’oeil”). “O espaço ao redor é importante. O fragmento do lugar determina um retrato do mundo, como num campo avermelhado de onde brotam pequenos traços verdes de uma possível grama, prometendo o fim da seca em Brasília”, poetiza Silva.

Tsolak mora há quase quatro anos no Brasil, mas nasceu na Armênia. “É sempre desafiador, muito interessante e emocionante fazer novas descobertas em países e cidades ainda desconhecidos. Às vezes, eu me adapto rapidamente, às vezes leva um pouco mais de tempo, mas sempre é uma experiência enriquecedora”, conta.

Terra 6| Tsolak Topchyan

Já a exposição “Clareira” da paulista Luiza Gottschalk, promete trazer uma imersão completa para o visitante. Ao todo são 22 pinturas feitas entre 2019 a 2022, que mistura tecidos, água, pigmentos e tinta óleo.

A mostra reflete o período que a artista morou ao lado de uma floresta, esse e o significado de clareira em meio á mata.

“Quero que o público sinta a floresta através das pinturas com suas cores, matizes e texturas, além do aroma que exala das folhas e deixar no ar a pergunta: você está olhando a floresta ou é ela que te olha?”, explica a artista, graduada em artes cênicas, plásticas e pós-graduada em artes visuais.

Foto|Edouard Fraipoint

Serviço

Museu Nacional da República

De 25 de fevereiro a 10 de abril.

De terça a domingo, Das 9h às 17h.

Telefone para dúvidas: 3325-5220.

Entrada franca, obrigatório uso de máscara.