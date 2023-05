Comunidade islâmica faz evento na capital

Solenidade será liderada pelo presidente da entidade no Brasil, Imã Wasim Ahmad Zafar

Neste sábado (27), a Associação Ahmadia do Islã no Brasil fará um evento no Hotel das Américas com o tema “O verdadeiro Islã”, às 11h. A solenidade será liderada pelo presidente da entidade no Brasil, Imã Wasim Ahmad Zafar, que destaca que o principal objetivo é a desmistificação a respeito da religião, comparada e relacionada, em muitas ocasiões, a ações violentas e atentados terroristas.

A palestra será gratuita e aberta ao público, e terá início com uma recitação do Sagrado Corão em árabe, juntamente com a posterior tradução em português. Após, será feita uma introdução a respeito da religião em questão, sobre os pilares e crenças básicas da linha da Ahmadia, que, segundo o presidente, segue os verdadeiros ensinamentos pacíficos do Islã. “O Islã é uma religião de Paz, Amor e Submissão à vontade Divina, ensinando o respeito, a igualdade, a justiça e o estabelecimento dos direitos de todos”, afirma a Associação em nota.

Outros temas a serem abordados no evento serão os termos da “Jihad” e os ensinamentos do Islã e os direitos das mulheres proporcionados pela religião, uma vez que também são necessárias desmistificações neste sentido, segundo a instituição.

Ao fim da palestra, será feita uma sessão de perguntas e respostas, como uma mesa-redonda, para que o público consiga tirar dúvidas e esclarecer quaisquer questionamentos a respeito da fé islâmica.

A comunidade

A sede da Comunidade Muçulmana Ahmadia no Brasil está localizada no Rio de Janeiro e é uma comunidade religiosa internacional fundada em 1889 por Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, da cidade de Qadian, na Índia. Segundo a tradição religiosa da comunidade, ele é o Messias Prometido na cultura islâmica que já veio à Terra. Outras vertentes da religião, porém, discordam e creem que o prometido ainda virá.

A sede internacional atual da Comunidade está no Reino Unido, onde o descendente do fundador da vertente islâmica, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, reside. Ele é considerado o Califa da Ahmadia, isto é, o líder supremo da Comunidade. Atualmente dirige as milhares de associações espalhadas em mais de 200 países em todo o mundo por meio de representantes nacionais. No Brasil, o líder é o palestrante do evento deste sábado (27), Imã Wasim Ahmad Zafar.