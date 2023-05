Comunicação, negócios e finanças serão temas abordados no Liberdade para Empreender edição Brasília

Evento acontece em 30 de maio, com a participação de autoridades femininas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, além de palestrantes renomadas

O Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) realiza em Brasília, no dia 30 de maio, às 15h30, a primeira edição regional do Liberdade para Empreender, evento que reúne empreendedoras de todos os segmentos, para troca de experiências, network e a busca de oportunidades para o crescimento dos seus negócios.

Para o encontro, estão sendo convidadas autoridades femininas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, além de chefes de organizações, como o Banco do Brasil e a Caixa. O encontro é aberto a todas as empreendedoras do Brasil, principalmente aquelas do Distrito Federal e Entorno.

“O objetivo do CMEC é dar, a todas as empreendedoras do país, oportunidades para que elas tenham conhecimento, ampliem seus negócios e alcancem a independência financeira. Por isso, vamos reunir um time de autoridades e profissionais, todas mulheres, para um encontro de muito aprendizado e troca de experiências”, diz Ana Claudia Badra Cotait, presidente do CMEC.

E edição Brasília do Liberdade para Empreender, já consolidado em São Paulo, terá painéis com convidadas especiais, que vão estimular a busca por conhecimento e fomentar a capacitação das participantes.

A primeira delas, é Regina Giacomelli Politi, psicóloga, especialista em Famílias e Casais, com 38 anos de experiência nas áreas clínica e empresarial, trabalhando com famílias empresárias, empresas familiares, adultos, adolescentes, crianças e grupos em geral. Ela traz ao público a palestra “A mulher e o dinheiro”, que busca entender os vieses conscientes e inconscientes que as influenciam desde sempre.

Regina é sócia-fundadora da Gimi Network, uma plataforma de educação financeira para mulheres. Através do aprendizado, conhecimento e acesso e troca de experiências, a plataforma fortalece mulheres para se integrarem ao mundo financeiro e, consequentemente, assumirem maiores desafios nas suas carreiras ou na vida pessoal, possibilitando a perenidade de seu patrimônio através de várias gerações.

A segunda palestra será “O Poder da Comunicação”, com a comunicadora e escritora Cíntia Chagas. Professora de português e de oratória, tornou-se a educadora mais divertida e conhecida do país. Ela, que já foi articulista da revista Forbes e do jornal Estado de Minas, hoje é palestrante, entrevistadora e influenciadora com mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Haverá ainda a participação da diretora de Adm. e Finanças do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, para contar sua história e falar do seu trabalho, que também vai abranger o empreendedorismo feminino dentro do Sebrae. Margarete é a primeira mulher a assumir um cargo de Diretoria na entidade. É doutora em direito pelo Centro Universitário de Brasília (2020). Procuradora aposentada da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, exerceu os mandatos de deputada federal, deputada estadual, e vice-governadora do estado, tendo sido também a primeira mulher a ocupar o cargo de governadora do Piauí interinamente. Tem experiência na área de direito e políticas públicas, com ênfase em direito eleitoral, atuando principalmente nos seguintes temas: representação política, violência política, mulheres na política, partidos políticos, cidadania, democracia e eleições. Como deputada federal, atuou como coordenadora do pacote anticrime, relatora da lei de segurança nacional e do novo código eleitoral.

Além disso, ao fim do evento, será realizado um coquetel de networking, para que as empreendedoras troquem experiências e façam negócios.

O encontro é uma realização do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), da Federação das Associações Comerciais do Distrito Federal e Entorno (FaciDF) e do Sebrae, com patrocínio do BTG Pactual.

Para se inscrever no evento, basta acessar https://bit.ly/3LIVrXU

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO

1º Encontro Liberdade para Empreender – Edição Brasília

Data: 30 de maio de 2023

Horário: 15h30

Local: Clube Monte Líbano – Setor de Clubes Sul, trecho 2

Inscrições no link